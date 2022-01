Grande Fratello Vip, Soleil Sorge delusa da Manila Nazzaro: "Dice che mi vuole bene ma non me lo dimostra"

Gossip TV

Soleil sbotta con Gianmaria dopo la lite al Grande Fratello Vip con Manila.

Manila Nazzaro e Soleil Sorge ai ferri corti dopo la lite al Grande Fratello Vip? L'influencer italo-americana si è lasciata andare a un duro sfogo contro la conduttrice insieme a Gianmaria Antinolfi, che ha cercato di farla ragionare sui comportamenti che molto spesso adotta nei confronti degli altri concorrenti.

Soleil Sorge si sfoga con Gianmaria Antinolfi dopo la lite con Manila Nazzaro

Tensione al Grande Fratello Vip tra Manila e Soleil. L'influencer, delusa per il comportamento assunto dalla sua compagna di gioco nei suoi confronti, si è sfogata con Gianmaria: "La minima cosa che faccio tutti subito ad appesantire la cosa, chissà cosa ho fatto". "Se la tua personalità ti porta ad avere degli scontri alcune cose evita dirle. Aspettati di non essere capita da tutti" ha ribattuto l'imprenditore partenopeo.

"Io mi devo far scivolare le cose addosso sempre e invece una battuta fatta con sarcasmo no [...] Tutti sparano a zero su di me, dicono la qualunque" ha continuato la Sorge per poi tornare a parlare della Nazzaro "È lei che deve venire a chiedermi scusa. La realtà dei fatti è che io stavo male e lei non c'era. Perché devo essere io ad andare da lei? Se lei non mi viene incontro vuol dire che non è una vera amica. Lei dice che mi vuole bene ma non me lo dimostra".

"Ma se ci sono dodici persone che alcune cose si vedono nei tuoi confronti c'è magari anche una piccola tua parte che può essere sbagliata o tu sei perfetta sempre?" ha aggiunto Gianmaria cercando di far ragionare Soleil. "Ho capito che qui dentro di persone che voglio avere nella mia vita forse ce ne sono tre. Il resto non me ne frega niente. Io adesso sto male e devo pensare a me stessa e non a loro" ha concluso l'influencer.

