Grande Fratello Vip, Soleil Sorge contro Manila Nazzaro: "È diventata la migliore amica di Delia"

Soleil e Katia a ruota libera su Alex, Delia e Manila.

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembra essere ormai giunta al capolinea. Parlando con Katia Ricciarelli, l'influencer ha parlato di Alex Belli, Delia Duran e del rapporto che lega la showgirl venezuelana alla bionda conduttrice.

Le critiche di Soleil Sorge a Manila Nazzaro

"È stato tutto esasperato per fare show televisivo e basta perché non cè un minino di coerenza tra di loro. Io e Alex eravamo estremamente complici, è nata tra di noi una bellissima amicizia poi è stato rovinato tutto da un fraintendimento generale" ha confessato Soleil a Katia "Quello che è successo dopo è tutto sconsclusionato sia da parte di Alex che di Delia. Si dovrebbe parlare della sessualità e dell’amore in modo molto più delicato e pulito". Un pensiero condiviso anche dalla soprano: "Anche secondo me".

"Alex è stato più chiaro ultimamente" ha aggiunto la Sorge felice che Belli sia riuscito a chiarire finalmente la sua posizione "Capisco anche lei che voglia mettere fine a questo rapporto ma non va fatto in questo modo [...] Lui ha detto che si è innamorato ma che era uno sbando. Secondo me l'unica cosa che si capisce che stanno esasperando tutto. Vederlo fare queste cose qui mi delude e mi ferisce".

Chiuso il capitolo Delia e Alex, Soleil e Katia hanno commentato l'avvicinamento di Manila alla showgirl venezuelana. "Delia ci sta marciando sopra per farsi il suo percorso. Poi è consigliata da Nathaly, Miriana e Manila. Mi sembra tutto così strano [...] Capisco darle il supporto e non escluderla. Un conto è essere gentili e un conto è un atteggiamento così. Sembra adesso diventata la sua migliore amica. Quello è eccessivo" ha concluso l'influencer.

