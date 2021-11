Grande Fratello Vip, Andrea Casalino: "Non ho mai creduto al flirt tra Miriana e Nicola, l'ho vista più come una strategia"

Gossip TV

L'ex gieffino Andrea commenta il rapporto nato al Gf Vip tra Miriana e Nicola.

Il rapporto nato al Grande Fratello Vip tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu continua a stare al centro delle polemiche. A commentare il comportamento assunto dalla showgirl nei confronti del figlio di Patrizia Mirigliani ci ha pensato l'ex gieffino Andrea Casalino.

Miriana e Nicola insieme per strategia? Parla Andrea Casalino

Intervistato da Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, Andrea ha colto l'occasione per dire la sua su Miriana. "In puntata quando ero in studio ha negato questo nostro modo di giocare che si era instaurato nella Casa Era evidente, c’erano i video e io lo percepivo. Quando ha iniziato a provare interesse per Nicola poi ha smentito tutto" ha confessato l'ex gieffino.

"Non immaginavo potesse avere un interesse per lui" ha aggiunto l'ex concorrente del Gf Vip "Io ho avvertito che le piacevo, lei mi incuriosiva, ma anche io a lei. Se fossi rimasto nella Casa più a lungo qualcosa sarebbe potuto succedere, soprattutto perché nella Casa sei isolato e tutto è amplificato".

Leggi anche La confessione di Soleil Sorge

Sul flirt tra la Trevisan e Pisu, Casalino ha dichiarato: "Io non ci ho mai creduto, l’attrazione verso di me era più palese. Da Nicola secondo me non era attratta, l’ho vista più come una strategia per creare una dinamica. Forse però ha sbagliato persona perché Nicola è un ragazzo molto fragile. Secondo me è una storia triste, lei dice che si sentiva attratta, ma personalmente non ci ho mai visto niente. Nicola è un bravo ragazzo e mi ha fatto anche un po’ di tristezza a un certo punto, perché sapevo sarebbe tornata sui suoi passi".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.