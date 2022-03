Grande Fratello Vip, Soleil Sorge consola Lulù Selassié: ''Ti voglio bene per come sei''

Gossip TV

Soleil Sorge stringe Lulù Selassié in un caldo abbraccio dopo la puntata del Grande Fratello Vip.

È stata una puntata ricca di tensioni per Lulù Selassié, interrogata prima sul rapporto con la sorella Jessica poi sulle ultime discussioni nate nella casa del Grande Fratello Vip. La principessa etiope si lascia andare alla tristezza, ricordando le dure parole di Davide Silvestri, e viene consolata da Soleil Sorge che le dà un consiglio prezioso.

Grande Fratello Vip, Soleil in difesa di Lulù (VIDEO)

Lulù Selassié ha subito diversi attacchi nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, giudicata da alcuni presuntuosa e immatura, come Davide Silvestri che si è lasciato andare ad un fuori onda da brivido sulla principessa, e gelosa della luce che la sorella Jessica sta acquistando grazie a questa esperienza. Dopo la diretta, Lulù è molto abbattuta e si rintana sotto le coperte in veranda per elaborare quanto accaduto. Vedendo la principessa in seria difficoltà, Soleil Sorge si è avvicinata e l’ha abbracciata a lungo cercando di tranquillizzarla.

La bionda influencer ha voluto spezzare una lancia a favore di Lulù, dandole preziosi consigli. “Non ti voglio più vedere giù e non lasciarti toccare da queste cose. Ti capisco se non riesce ad essere sempre forti, perché se è una cosa che ti viene da dentro non riesci a fregartene. Sei stata estremamente diretta questa sera e anche questo è apprezzabile. Non guardare a quello che hai sbagliato, ma riempiti di luce e splendi più di prima. Ti voglio bene per come sei”, ha ammesso Soleil facendo quasi commuovere Lulù.

Per la finalista non sarà semplice mettere ordine nel cuore e nella mente prima dell’ultima puntata, dal momento che c’è molta carne al fuoco. Lulù ha chiarito di non volere il male per Jessica, ma i suoi modi travoltò dispotici e poco aggraziati non le stanno facendo acquistare punti agli occhi del pubblico, che ormai propende per salvare la maggiore delle sorelle Selassié.

