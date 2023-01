Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: “Antonella Fiordelisi ha vinto al televoto grazie al padre”

Gossip TV

Al Gf Vip Party, Soleil scaglia l'ennesima frecciata contro un concorrente e accusa Stefano Fiordelisi di aver contribuito a rendere Antonella la preferita al televoto.

Soleil Sorge ha lanciato una bella frecciatina ad Antonella Fiordelisi durante l'ultima puntata di Gf Vip Party condotto dall'influencer italo-americana e Pierpaolo Pretelli.

Gf Vip, Soleil Sorge: "Antonella preferita al televoto grazie al padre"

Parlando prima del suo attacco nei confronti di Luca Onestini, la Sorge ha voluto precisare di non essere stata di parte (cosa alquanto difficile da credere) ma anzi si è adeguata ad un pensiero comune.

“Oggi commenterò dei gossip su me stessa. Ho visto che nella casa in questi giorni hanno parlato di un’ex vippona, in questo articolo si legge ‘una delle protagoniste dell’anno scorso, meravigliosa con un’impeccabile dialettica e una chioma da far invidia, è proprio lei, Soleil. Ancora al centro delle polemiche. Sorge contro Luca Onestini che gli dà del grande giocatore. L’opinionista ha difeso Nikita Pelizon’. Non ero così contro Luca - ha precisato Soleiil - sono stata anche troppo gentile. Ho difeso Nikita Pelizon, ma non sono di parte. Anche perché non sono l’unica, l’80% di voi la pensa come me. Credo di essere stata fin troppo oggettiva”.

L'ex gieffina, dopo il faccia e faccia con Onestini, si è scusata con tutto il pubblico forse per aver dato un'immagine di se stessa non impeccabile mettendo in scena uno show con il suo ex decisamente da dimenticare. Ma non è finita qui. Commentando poi Antonella Fiordelisi e l'esito del televoto che l'ha consacrata come preferita, Soleil ha dichiarato:

“Poi c’è un altro articolo. Antonella Fiordelisi che dice ‘dopo la vittoria al televoto al GF Vip’, sì grazie al padre, oops no, oddio scusate, non l’ho detto. Comunque torniamo a noi, ‘Antonella Fiordelisi dopo la vittoria al televoto dice: ‘Soleil Sorge teme che le rubi il posto?’ Ok questa notizia nemmeno la commento. Ma se volete proprio un commento, no, non temo nulla. C’è posto per tutti, ognuno deve solo trovare il proprio, buona fortuna Antonella”.

