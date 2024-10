Grande Fratello Vip, Shaila Gatta si lascia andare ad una confessione Hot su Javier Martinez!

Gossip TV

Shaila Gatta commenta il suo avvicinamento fisico a Javier Martinez con alcuni inquilini della casa del Grande Fratello, lasciandosi andare ad una confessione hot sul pallavolista.

Poche ore fa, dopo diversi giorni di tira e molla e incertezze, Shaila Gatta e Javier Martinez si sono riavvicinati lasciandosi andare ad un momento intimo, un abbraccio a dir poco sensuale e focoso nella casa del Grande Fratello. Poco dopo, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha commentato quanto accaduto, lasciandosi andare ad un particolare super hot sul bel pallavolista. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Shaila e Javier cedono alla passione

Il rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez è a dir poco traballante, ma i fan del Grande Fratello sono molto curiosi di scoprire come andrà a finire tra i due gieffini che si avvicinano e si allontanano in una particolare danza di corteggiamento, che sta decisamente confondendo il pallavolista. Poche ore fa, infatti, Shaila è tornata sui propri passi e ha voluto condividere con Javier un momento intimo, con un abbraccio molto sentito tra loro che è durato parecchio tempo, durante il quale la ballerina ha ammesso di essere molto felice per poi andare a sfogarsi con alcuni gieffini, che le avevano suggerito di cercare di rimediare con Martinez.

Lui, invece, si è mostrato piuttosto nervoso dopo questo momento così sensuale, non capendo perché Shaila viva ripensamenti continui, confondendolo maggiormente pur sapendo quanto lui sia preso da questa situazione e quanto sia incerto sul voler rimanere o meno nella casa del Grande Fratello, non sentendosi a suo agio in questo percorso televisivo. Oltre ad ammettere di essere felice per questo momento dolce con Javier, Shaila si è anche lanciata in una serie di confessioni hot sul gieffino che ha cercato di censurare, senza troppa fortuna. Ecco cosa ha rivelato la concorrente del GF.

Grande Fratello, Shaila fa rivelazioni hot su Javier

Mentre Javier Martinez non ha vissuto nel migliore dei modi il momento intimo condiviso con Shaila Gatta, ammettendo di non riuscire proprio a capire i cambiamenti improvvisi della protagonista del Grande Fratello, e ammettendo di sentirsi stretto nella casa più spiata d’Italia, lei si è mostrata super felice con gli altri inquilini del reality show di Canale 5. Talmente felice al punto di lasciarsi andare a confessioni hot sul sensuale pallavolista, confidando che durante il loro abbraccio c’è stata una particolare reazione fisiologica che l’ha fatta sorridere e l’ha sorpresa.

“Lui è stato molto bravo. Però stava così… (picchietta sulla tazza), ve lo giuro, ma proprio questa era la sua situazione”, riporta Biccy.

Tommaso Franchi ha reagito dichiarando di aver trovato Martinez molto bravo a controllarsi dato che sono anche tanti giorni di reclusione in casa e non è semplice controllare i propri impulsi naturali. Shaila, sebbene entusiasta di aver scatenato tale reazione in Javier, ha ammesso di volerci andare con i piedi di piombo anche solo fosse per un altro bacio. Come andrà a finire tra i due gieffini? Al momento il loro rapporto è appeso ad un filo dal momento che il pallavolista non sembra pronto a farsi scivolare addosso i repentini cambiamenti di idea dell'ex Velina di Striscia la Notizia, e vuole spiegazioni convincenti prima di fidarsi di nuovo.

