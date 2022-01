Grande Fratello Vip: Barù rivela il suo interesse per Soleil Sorge: "È quella che mi stuzzica di più" (VIDEO)

Gossip TV

Barù confessa a Giucas di essere attratto da Soleil.

Momento di grandi e inaspettate confessioni per Barù al Grande Fratello Vip. Parlando con Giucas Casella, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha infatti rivelato di essere attratto da una donna della Casa. Non stiamo parlando di Jessica Selassié, ma di Soleil Sorge.

Barù interessato a Soleil Sorge, la confessione al Gf Vip

Soleil colpisce ancora! Dopo Alex Belli, che ha messo in discussione il suo matrimonio con Delia Duran, la bella influencer italo-americana sembra aver attirato le attenzioni anche di un altro concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Barù che, parlando in giardino con Giucas, ha rivelato: "Chi mi stuzzica di più? Secondo me sia per un pensierino erotico ma anche per altri motivi, andrei su Sole, probabilmente".

Brutte notizie quindi per i fan di Jessica, che speravano in una storia d'amore tra la loro beniamina e Barù. Come reagirà la giovane principessa nel momento in cui avrà modo di vedere questa confessione inaspettata del concorrente? E Soleil?

Tuttavia, nelle ultime ore, nella Casa del GF Vip è andato in scena un momento infuocato proprio tra Barù e Soleil. Tra i due concorrenti del reality c'è stato un dolce abbraccio. L'influencer dopo qualche secondo si è staccata, ma la mano del nipote di Costantino Della Gherardesca è rimasto sul lato B di lei.

