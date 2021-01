Grande Fratello Vip, scontro di fuoco tra Antonella Elia e Samantha De Grenet: "Sei la regina dell'arroganza" (VIDEO)

Gossip TV

Duro e acceso confronto al Grande Fratello Vip tra Antonella e Samantha, volano insulti in diretta.

Duro scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Samantha De Grenet e Antonella Elia. L’opinionista del reality show di Alfonso Signorini ha deciso di entrare nella famosa Casa di Cinecittà per confrontarsi con la concorrente e, una volta di fronte a lei, non ha perso occasione per criticarla e insultarla pesantemente.

La resa dei conti al Gf Vip tra Antonella Elia e Samantha De Grenet

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 4 gennaio 2021, abbiamo assistito a un durissimo faccia a faccia tra Samantha e Antonella in cui sono volate critiche e pesanti accuse. "Ma chi ti credi di essere? ‘Sto cavolo'? Credi di avere il diritto di parlarmi così? Su di te ho detto la verità. Con te non si parla perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate" ha dichiarato l'opinionista del reality una volta entrata nella Casa.

"Al massimo della tua carriera hai fatto la regina del gorgonzola" ha continuato la Elia insultando pesantemente la De Grenet "Un arrogante convinta di poter dare dell’idiota agli altri. Sei un po’ ingrassata comunque, stai cedendo al peso dell’età. Che figo, sono di nuovo nella Casa e ho davanti una str*** ed è bellissimo darle della str***". "Quanto sei signora" ha risposto Samantha che ha provocato una nuova reazione di Antonella "Sei una borgatara ripulita male. Se potessi entrare dentro, sarebbe un godimento".

Leggi anche Ecco perché Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra si sono lasciati dopo Temptation Island

Subito dopo essersi confrontata con Samantha, Antonella ha chiesto di incontrare Andrea Zelletta. "Perché non ci fai vedere chi sei? Ti tieni nascosto, fai finta di prendere parte ai fatti ma non ti esponi mai. È successo un fatto la settimana scorsa che è stato molto traumatico. In diretta non hai avuto reazioni e adesso è una settimana che piangi" ha dichiarato l'opinionista del Gf Vip accusando l'ex tronista di non esporsi. Parole che hanno fatto innervosire il modello che ha prontamente risposto difendendo ancora una volta la sua amata Natalia Paragoni: "Difenderò la mia donna fino alla morte, i chiacchiericci se li porta via il vento".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.