Grande Fratello Vip: scontro di fuoco nella notte tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro, interviene Alberto De Pisis

Volano stracci nella Casa del Grande Fratello Vip tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro: "Basta! Fatti un’esame di coscienza prima di pensare a me".

Caos al Grande Fratello Vip. Subito dopo la diretta, nella Casa di Cinecittà è scoppiata una lite furibonda tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro in cui sono volate offese e pesanti accuse. Una lite che ha provocato anche la reazione di Alberto De Pisis, che si è scagliato contro l'ex tronista di Uomini e Donne.

Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro: scoppia la lite nella notte al Gf Vip

Volano stracci al Grande Fratello Vip tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro. Tutto è nato dopo la puntata quando il modello si è indispettito quando ha scoperto di essere stato nominato dalla conduttrice, la quale ha iniziato ad attaccarlo e offenderlo duramente. Comportamento che ha letteralmente fatto arrabbiare il ragazzo che, per cercare di prendere parola, le ha urlato in faccia:

Ora parlo sopra come fai tu, con te le conversazioni sono solo con chi si parla sopra! Oooh! [...]La cosa che mi ha dato fastidio è che io ho cercato nelle settimane scorse di darti una mano e sono passato per quello che prende parolacce da te. Fatti un’esame di coscienza prima di pensare a me...

Come riportato da Biccy, il faccia a faccia tra Daniele e Patrizia non è per niente piaciuto ad Alberto De Pisis. Tra un'accusa e l'altra, il giovane concorrente ha infatti deciso di intervenire e prendere le parti della conduttrice:

Quello che hai fatto è vergognoso, chiedile scusa! Hai urlato a una signora di 60 anni in faccia! Potrebbe essere tua mamma! Questo è un atteggiamento orrendo! Tu non le parli in faccia a una signora così, lei è una signora. Questa è proprio una cosa che mi infastidisce. Ti giuro mi è venuta la tachicardia, è proprio un atteggiamento che odio!

L'intromissione di Alberto nella discussione, però, ha solo peggiorato la situazione nella Casa del Gf Vip. Daniele, infatti, non ha abbassato i toni e ha iniziato a offendere anche lui:

Sei un grande pagliaccio! Dovresti solo stare zitto tu! Questo è un atteggiamento televisivo, lo pensano tutti qua dentro. Sei falso e ipocrita, la persona più falsa che c’è qua dentro...

