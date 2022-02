Grande Fratello Vip, scontro Alessandro Basciano e Lulù Selassié: "Non posso accettare questa cosa"

Gossip TV

Botta e risposta al Grande Fratello Vip tra Alessandro e Lulù.

Botta e risposta al Grande Fratello Vip tra Alessandro Basciano e Lulù Selassié. Il motivo? L'ex tentatore è stanco che la sua storia d'amore con Sophie Codegoni venga sempre criticata da tutti e per questo ricorda alla giovane principessa che, all'inizio del loro percorso, anche lei e Manuel Bortuzzo si sono resi protagonisti di accese discussioni nella Casa.

Alessandro Basciano e Lulù Selassié: battibecco al Gf Vip

Alessandro continua a stare al centro delle critiche per i suoi modi nei confronti di Sophie. Dopo essersi scontrato con Antonio Medugno, il concorrente del Grande Fratello Vip si è reso protagonista di un battibecco anche con Lulù: "Fatemi il favore, non parlate più di noi, parlate della vita vostra". "Allora non dire che anche io e Manuel litigavamo perché lo abbiamo fatto solo due volte" ha prontamente replicato la principessa.

Basciano, però, ha continuato a ribadire il suo pensiero perché convinto che la sua relazione con la Codegoni ricordi in qualche modo gli inizi del rapporto della Selassié con Bortuzzo: "...ma non è vero, avete litigato per tre mesi ed è stato riportato da tua sorella, da Sophie e da tutti. Avete litigato tanto dai. È la verità". Parole che hanno fatto innervosire la giovane principessa: "No, mi dispiace ma posso accettare questa cosa. Per giustificare le vostre discussioni non potete attaccarvi a me e Manuel. Se stava qua vi mandava a fanc**o ve lo dico. Non parlate di me e di una persona che non c'è".

"Non parlate di me e di una persona che non c'è che non può neanche replicare" ha aggiunto Lulù visibilmente infastidita "Lui non si è mai permesso di insultarmi, mai". "Ma si sono viste le cose" ha prontamente replicato Alessandro che ha poi criticato anche Nathaly "Tu fai sempre delle chiacchiere, basta. Parla della tua vita. Parlate d'altro. Che ti frega a te?! Ci sono stati atteggiamenti gravi e impulsività qui dentro da parte di molte persone. Se faccio qualcosa io viene subito menzionato".

