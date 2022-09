Grande Fratello Vip, scatta il primo bacio nella casa: ecco cosa è successo (VIDEO)

Gossip TV

Nel corso della prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, è scattato il primo bacio tra due concorrenti.

La settima edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato poche ore fa ed è già un successo. Alfonso Signorini ha presentato i primi Vipponi che risiederanno nella casa di Cinecittà, proponendo poi a fine puntata un inaspettato gesto di buon auspicio a due concorrenti. Scatta così il primo bacio di questa edizione, vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio, ricordandovi che le puntate del GF Vip sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity

Grande Fratello Vip, al via la settima edizione del reality show di Canale 5

Mesi di preparazione, tante sorprese per il pubblico di Canale 5 e un cast decisamente variegato, non solo per età anagrafica: sono questi gli ingredienti vincenti scelti da Alfonso Signorini per inaugurare la settima edizione del Grande Fratello Vip. Ieri, lunedì 19 settembre 2022, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione del reality show, con Orietta Berti e Sonia Bruganelli sedute sulle poltrone di opinioniste e Giulia Salemi presente nello studio per portare una ventata di freschezza, proveniente dal mondo social. Signorini ha introdotto i primi concorrenti che soggiorneranno nella lussuosa e confortevole casa di Cinecittà, dando a tre di loro in particolare un compito ben preciso. Il presentatore, infatti, ha riunito nel confessionale Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti - la quale si è lasciata andare a confessioni hot nella notte - per chiedere alle tre Vippone di scegliere un uomo e una donna della Casa per un rito di buon auspicio. Prendendo spunto dalla quinta edizione del Gf Vip e dal bacio di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che ancora riecheggia nel mondo del web, Signorini ha pensato di replicare il gesto sensuale e romantico nella piscina ma non ha voluto scegliere a chi affidare l’arduo compito.

Grande Fratello Vip, primo Bacio in casa: ecco il Video

Per inaugurare la settima edizione del Grande Fratello Vip e assicurarsi che la fortuna sia dalla sua parte, Alfonso Signorini ha proposto di replicare il gesto fortunato del bacio in piscina tra due concorrenti. In confessionale, le tre gieffine chiamate a decidere si sono trovate inizialmente in difficoltà, sino a quando Patrizia ha proposto si scegliere Sara Mancuso perché, essendo sposata, potrebbe rendere la situazione più intrigante. Signorini ha approvato e la scelta del partner per il primo bacio al Gf Vip è ricaduta su Attilio Romita. Tornate in salotto, Elenoire, Patrizia e Pamela hanno comunicato a Sara e Attilio la loro sorte, trovando la gieffina decisamente impacciata per il compito assegnatole. I due concorrenti del GF si sono buttati in piscina ma Mancuso ha ceduto solo dopo essere stata più volte esortata dai colleghi: scatta così il primo bacio nella casa di Cinecittà, con la speranza che porti realmente fortuna. Nel frattempo, nella notte, i gieffini hanno iniziato a conoscersi prima di tuffarsi in quella che sarà un’avventura incredibile per la vita e la carriera professionale.