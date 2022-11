Grande Fratello Vip, Sarah Altobello chiede a Oriana se Antonino sia ben dotato: la risposta della venezuelana diventa virale

Gossip TV

Al Grande Fratello Vip, le due Vippone hanno dato vita ad un siparietto subito diventato virale: le dimensioni di Antonino Spinalbese, ecco cosa è emerso.

Nonostante il loro rapporto tra Oriana e Antonino pare sia finito anche piuttosto bruscamente, la Marzoli si è ritrovata a parlare con Sarah Altobello, di un particolare decisamente intimo di Spinalbese.

Gf Vip, Oriana e Sarah parlano delle dimensioni di Antonino Spinalbese

Negli ultimi giorni trascorsi nella Casa, l'hair stylist ha deciso di interrompere la frequentazione con la venezuelana che sembra abbia in qualche modo ferito la sensibilità dell'ex fidanzato di Belen. Lo spezzino ha raccontato di sentire particolarmente la mancanza della figlia e la Marzoli ha sminuito la cosa, facendo un paragone che ad Antonino non è andato affatto giù. A nulla sono serviti i tentativi di di Oriana che si è persino inginocchiata davanti ad Antonino chiedendogli scusa in lacrime.

Ieri, Oriana si è ritrovata in salotto a parlare con Sara e il discorso non poteva non toccare Antonino prendendo una piega piuttosto singolare. La Altobello ha domandato infatti alla venezuelana se Antonino sia ben dotato.

La risposta di Oriana è stata affermativa e Sarah si è mostrata incredula:

"Non pare. Ma veramente? Però non sembra Io di solito ho l’occhio, ti giuro che non ho mai sbagliato sulla possenza".

La Marzoli ha poi ribattuto:

“Perché pensi che sto così… No, non sembra però…”.

Le due gieffine sono poi scoppiate a ridere rendendo virale il siparietto.

