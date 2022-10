Grande Fratello Vip, Sara Manfuso furia contro Sonia Bruganelli: "Bugiarda!"

Gossip TV

Dopo i vari attacchi di Sonia Bruganelli a Sara Manfuso, arriva la replica dell'ex gieffina a distanza di qualche settimana dal suo ritiro dal Grande Fratello Vip.

Sara Manfuso, ospite a Radio Radio nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Miceli, è tornata a parlare del litigio avvenuto con Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello Vip in cui, ospite in studio, ha cercato di spiegare il motivo del suo ritiro nel reality parlando anche di un fatto avvenuto nella Casa che aveva coinvolto Giovanni Ciacci.

Gf Vip, Sara Manfuso contro Sonia Bruganelli: "Non giudica solo quello che vede nel reality"

La Manfuso, che già nel corso della sua intervista a Verissimo aveva spiegato di non aver accusato Ciacci di molestie di alcun tipo, in merito alla lite con il conduttore che l'ha cacciata dallo studio del reality, si è augurata che presto possa avvenire un chiarimento con lui:

"Da persone intelligenti penso che ci debba essere un chiarimento."

Ma non è tutto. Venuta a conoscenza delle ripetute provazioni di Sonia Bruganelli durante il suo percorso nella Casa, la Manfuso ha dichiarato:

"Non si rende conto del posto in cui lavora, va nella direzione contraria a quella del conduttore, sembrava che il suo sport preferito fosse quello di attaccarmi. Le offese che mi ha fatto sui social? Non potevo difendermi, o fai l’opinionista in studio, e quando esci non fai campagne di fango contro di me. Quando ero nella Casa faceva dei tweet anche contro mio marito, mi ha detto giudico solo quello che vedo nella casa, bugiarda!"

La Bruganelli, oltre ad accusare la Manfuso riguardo ai suoi comportamenti nei confronti di Marco Bellavia, ha infatti parlato anche del marito dell'ex gieffina, Andrea Romano, deputato escluso dalla nuova legislazione Meloni. Proprio in merito a questo, la moglie di Bonolis su Twitter, ha cinguettato:

"Speriamo non la facciano uscire anche a lei"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.