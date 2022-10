Grande Fratello Vip, Sara Manfuso è l'unica che ha dimostrato coerenza su Bellavia, l'attacco (inutile) della Bruganelli

Gossip TV

Nonostante le ingiuste critiche di Sonia Bruganelli, l'ex modella e opinionista ha deciso di uscire volontariamente dal Grande Fratello Vip: il motivo è legato ai suoi valori.

Nel corso della giornata ieri, l'ex modella e giornalista Sara Manfuso, ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello Vip.

Gf Vip, Sara Manfuso abbandona ed è l'unica che dimostra coerenza su Bellavia, l'attacco (inutile) di Sonia Bruganelli

La 38enne originaria di Cassino, ha preso una posizione netta e coerente a seguito dell'addio di Marco Bellavia e di tutto ciò che ne è conseguito. "Dopo quello che è successo voglio stare bene con me stessa e non tradire la mia storia" ha dichiarato la Manfuso. A nulla sono valsi i tentativi di farle continuare la sua avventura da parte della produzione e quelli dei suoi compagni d'avventura.

Già nel corso dell'ultima puntata, quando si è affrontato il caso di Marco, Sara era intervenuta prendendo le distanze e manifestando la completa solidarietà in tema di bullismo, visibilmente turbata e commossa dopo essere stata messa al corrente delle problematiche di Bellavia.

“Sono tranquillissima, ho comunicato tutto ed ho spiegato i motivi anche a loro. Sono contenta di esserci stata. Però dopo quello che è successo non ci riesco. Non sto bene. Il punto è che non posso stare qui con questo stato d’animo e non ci riesco proprio. E appena esco contatto Marco e ve lo saluto. Alcuni valori li ho e li difendo a testa alta. Fuori dirò che non siamo tutti insensibili. Mi raccomando, vi voglio bene e vi seguirò da fuori”.

Sara è l'unica concorrente che ha ragionato sui fatti accaduti e le cui riflessioni le hanno fatto fare un passo indietro significativo come quello di lasciare la Casa, dimostrando che difendere i propri valori è più importante di qualsiasi cachet.

La Manfuso è Presidente dell'associazione #iocosì, in difesa delle donne vittime di abusi, ha ribadito di non riuscire a vivere serenamente il contesto televisivo che si era creato dopo il caso Bellavia.

Una scelta che fa la differenza ed è stata l'unica concorrente a uscire a testa alta da questa "brutta pagina di televisione". Sonia Bruganelli che ha dimostrato di nutrire poca simpatia per la Manfuso sin dal primo giorno, invece di congratularsi come era giusto fare per la scelta di lasciare il reality, ha colto l'occasione per dire che non mancherà al programma. Ancora un'occasione persa per la moglie di Bonolis che spinta dalla sue antipatie personali manca di obiettività.

