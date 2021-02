Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet delusa da Rosalinda Cannavò: "Non me lo merito" (VIDEO)

Gossip TV

Samantha si sfoga con Tommaso e Pierpaolo per la decisione di Rosalinda di non dormire più con lei.

La scelta di Dayane Mello di mandare al televoto la sua amata Rosalinda Cannavò ha stravolto gli equilibri già precari nella Casa del Grande Fratello Vip. La Casa, infatti, si è completamente spaccata in due con Samantha De Grenet, che ha difeso la modella brasiliana dalle pesanti critiche degli altri concorrenti.

Rosalinda Cannavò si allontana da Samantha De Grenet che sbotta al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Dayane ha prima dichiarato il suo amore a Rosalinda per poi nominarla. Un gesto che ha spiazzato tutti, sia i concorrenti che i telespettatori. La modella brasiliana è stata duramente attaccata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, ma ha poi trovato conforto tra le braccia di Samantha.

Il comportamento della De Grenet, che ha preso le difese della Mello, ha mandato su tutte le furie la Cannavò, che ha deciso di cambiare stanza e non dormire più insieme a lei. "Il motivo per cui Rosi cambia stanza stasera cosa vuol dire?" ha domandato Samantha a Zorzi "A 30 anni se ce l'hai con me vieni da me e me lo dici". "Hai ragione, magari domani lo farà" ha replicato il giovane influencer milanese cercando di calmare gli animi.

"Sta in camera con me, siamo io e lei. Possiamo parlare, chiacchierare, ma se decide di dormire con Stefania, Tommaso e Andrea Zelletta vuol dire che ha un problema con me. Allora il problema con me lo chiarisce subito perché io domani non ho voglia. Da quando sono entrata non faccio altro che farle fare pace e mettere una buona parola...cosa vuole farmi la colpa perché sono amica di Dayane? Perché lei ha salvato me? Un atteggiamento del genere non me lo merito" ha aggiunto Samantha visibilmente infastidita dal comportamento di Rosalinda.

