Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò pensa al Fidanzato dopo i Baci con Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ha un momento di debolezza al Grande Fratello Vip, e pensa alle conseguenze che i baci con Dayane Mello potrebbero avere sul rapporto con il fidanzato.

Rosalinda Cannavò inizia a pensare di aver fatto il passo più lungo della gamba. La concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare con Dayane Mello e, dopo il gossip lanciato da Giacomo Urtis, ha paura che il fidanzato Giuliano possa mettere in discussione il loro rapporto dopo l'esperienza in Casa.

Gf Vip, Rosalinda Cannavò pensa al fidanzato Giuliano

Rosalinda Cannavò è una delle concorrenti più sorprendenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’attrice siciliana ha fatto il suo ingresso in Casa, mostrandosi piuttosto agguerrita nei confronti dell’ex fidanzato Massimiliano Morra. Tra i due ci sono state scintille nel corso delle prime settimane e la Cannavò è arrivata ad accusare l’attore di mentire sulla sua vera sessualità. Risolti tutti i vecchi rancori, Rosalinda e Massimiliano hanno affrontato insieme il percorso nel reality show, sebbene in modo diametralmente differente. La siciliana si è avvicinata a Dayane Mello, con la quale ha stretto un rapporto d’amicizia molto particolare, accompagnato da focosi baci che hanno lasciato il pubblico senza fiato. Morra, invece, è rimasto nell’ombra per la maggior parte del tempo, fino all’eliminazione nel corso dell’ultima Puntata.

Rosalinda Cannavò in crisi per Dayane Mello al Gf Vip

Nel frattempo, il rapporto tra la Mello e la Cannavò ha vissuto numerosi alti e bassi, anche a causa dei timori dei concorrenti del Gf, che hanno messo in guardia la siciliana sulle reale intenzioni della modella. Dayane si è scagliata contro Rosalinda, affermando che la sua debolezza e la sua apatia hanno portato il gruppo a cercare di separale. Dopo lo sfogo arriva una nuova tregua ma anche tanti dubbi. Quando Giacomo Urtis, primo ospite della quinta edizione del programma, ha lanciato un gossip succulento sulla Cannavò, la situazione si è incrinata. Secondo le fonti raccolte dal chirurgo delle star, una nota attrice avrebbe affermato di aver baciato Rosalinda ben prima di Dayane. La gieffina ha negato tutto, assicurando che non ha mai baciato un’altra donna. L’indiscrezione, tuttavia, ha portato la protagonista del Gf VIP a riflettere sul suo comportamento ambiguo con la brasiliana e alla reazione che potrebbe avere il fidanzato Giuliano, una volta conclusa l’esperienza in Casa. La Cannavò è certa di non aver fatto nulla di male ma conosce bene il suo compagno, e afferma che lui potrebbe non aver capito alcuni suoi gesti molto forti.

