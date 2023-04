Grande Fratello Vip, rissa sfiorata tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi: cosa è successo

Gossip TV

"Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini e le paillettes si sono spenti, rissa sfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi" lo scoop di ex gieffino.

Nella tarda serata di ieri, si è conclusa la settima edizione del Gf Vip con la vittoria di Nikita Pelizon.

Gf Vip, dopo la puntata ci sarebbe stata quasi una rissa tra due note ex gieffine

La modella triestina, prima di conquistare lo scettro, ha vinto al televoto prima contro Micol Incorvaia e poi contro Oriana Marzoli, due antagoniste di Nikita e di Antonella Fiordelisi, ieri al settimo cielo per la vittoria della sua amica.

Proprio tra quest'ultima e Micol Incorvaia, la tensione è stata sempre palpabile fino all'ultimo incontro/scontro. La Fiordelisi, tra gli ex gieffini in studio, non ha nascosto la sua contentezza per la vittoria di Nikita proprio nei confronti della sfida diretta contro Micol alla quale ha detto di concentrarsi sulla sua storia d'amore con Tavassi, augurandosi che il loro sia vero amore proprio come quello che la Fiordelisi nutre per Edoardo Donnamaria. Una frecciatina nemmeno tanto velata quella di Antonella che senza alcun dubbio ieri si è tolta qualche giusta soddisfazione dove aver visto tutti i suoi rivali in finale.

Tra Antonella e Micol, secondo quanto riportato da un ex concorrente del Gf Vip, Biagio D’Anelli, non sarebbe però avvenuto un semplice battibecco verbale ma molto di più (decisamente in contrasto con la nuova linea editoriale attuata dall'azienda).Tra le due ex gieffine, infatti, sarebbe stata sventata addirittura una rissa:

"Annuncio, annuncio, annuncio. Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini e le paillettes si sono spenti, rissa sfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi. Rissa sfiorata. Ma voi mi dovete dire, due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione? Ma perché deve quasi partire una rissa tra due donne? Me lo fate capire? Diverbio acceso. Le hanno dovute dividere. Scoop sensazionale…bah, per me una cafonata pazzesca."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.