Grande Fratello Vip, riavvicinamento in corso tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi? Ecco cosa è successo

Nel corso di un evento organizzato dai loro numerosissimi fan, si sono ritrovati Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi facendo riaccendere le speranze di una loro riappacificazione.

Qualche settimana fa, la coppia, nata nella Casa del Gf Vip 7, ha annunciato la separazione tra recriminazioni varie e accuse più o meno meno velate. L'influencer campana, in lacrime, ha dichiarato di non sentirsi capita da Edoardo per vari comportamenti, ribadendo di aver fatto di tutto per lui e per la loro storia. Dal canto suo, l'ex volto di Forum, ha replicato che Antonella è ancora una ragazza immatura e che ha sviluppato una certa ossessione per i social a tal punto da non distinguere più la realtà da quella virtuale.

Nel corso dei ultimi giorni nessuna mossa social o dichiarazione aveva fatto sperare i fan dei Donnalisi come quello che è invece è accaduto ieri, nel corso dell'evento in cui erano ospiti. Entrambi hanno infatti rilasciato dichiarazioni piuttosto sdolcinate, facendo sperare che un ritorno di fiamma sia senz'altro possibile.

Affascinate dolce e avvocato per la propria ragazza ♥️♥️ #donnalisi pic.twitter.com/g9znufdACo

Questa è una bellissima dichiarazione d’amore e inoltre una difesa verso Edo per tutte le illazioni e le accuse che ha ricevuto negli ultimi tempi Ora fate tutti silenzio Non provate a toccare Edo ad Anto e viceversa #donnalisi #drojette #fiorde pic.twitter.com/P4c7SMEOef

Sempre più convinta che la vera Antonella sia questa e tutto il resto siano solo reazioni non controllate e istinto.. lei per me è una cucciola.

Goditi anche questo che ci penseranno le batoste della vita a farti crescere.❤️#donnalisi pic.twitter.com/YtR8d6VUTr