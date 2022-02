Grande Fratello Vip, la strategia di Manila Nazzaro: "Il mio voto era un messaggio forte"

Gossip TV

Manila rivela i motivi che l'hanno spinta a dare il suo voto a Miriana.

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti hanno votato i quattro candidati alla finale. Tra questi anche Manila Nazzaro che, subito dopo la diretta, ha ribadito la sua posizione e svelato le motivazioni dietro la sua scelta del vip preferito .

Miriana Trevisan è la preferita di Manila Nazzaro, la verità dietro la sua scelta

Lunedì prossimo scopriremo il nome del primo finalista del Grande Fratello Vip. Al televoto Delia Duran, Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Manila. Proprio quest'ultima, parlando con Miriana, ha espresso le motivazioni dietro la sua scelta: "Sono stata contenta di averti votato e anche di averlo fatto palese perché il mio voto era un messaggio forte".

"Aveva più senso, non avevo mai fatto una roba simile e te lo dovevo" ha spiegato la Nazzaro alla Trevisan "...te lo dovevo come amica, come donna e come mamma. Sono stata proprio contenta. Speravo fosse un voto palese, non per te eh ma per altre persone che infatti ci sono rimaste male. Tu sai delle cose".

Se le persone vicine a Manila ci sono rimaste male per il suo voto, anche Lùlù non ha nascosto il suo risentimento nei confronti di Miriana, che ha deciso di votare la compagna di Lorenzo Amoruso: "Io sono vera e non riesco a nascondere quello che penso. Tu mi hai sempre detto: io vi proteggerò sempre [...] Mi aspettavo un atteggiamento diverso".

