Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti innamorata? ''La vita sa sorprenderti quando meno te lo aspetti''

Patrizia Rossetti a cuore aperto, tra la voglia di innamorarsi e quella volta in cui si è lasciata condurre dalla fede. Ecco le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Patrizia Rossetti è stata una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia le ha dato nuova visibilità e opportunità lavorative, ma c’è qualcosa che Patrizia ha dovuto accettare così come era, aiutandosi grazie alla sua grande Fede. Ecco la confessione della presentatrice, che si dice pronta ad innamorarsi.

Patrizia Rossetti, dopo il Gf Vip un nuovo amore?

Carattere deciso, personalità dinamica e un fascino irresistibile sono state le carte vincenti di Patrizia Rossetti nella casa del Grande Fratello Vip. Sebbene non sia arrivata in finale, la conduttrice ha conquistato il cuore dei fan del reality show di Canale 5, portando di nuovo in alto il suo nome che negli anni Ottanta e Novanta era un po’ ovunque a Mediaset. Patrizia, intervista da Nuovo, ha fatto alcune considerazioni sulla sua vita e ha ammesso di aver sofferto quando ha capito che non sarebbe diventata mamma, trovando conforto nella Fede.

“La fede è stata di conforto quando ho capito che non sarei mai diventata mamma, ho detto: ‘Sia fatta la sua volontà’. Sono sempre stata fatalista e credo che ognuno abbia il proprio destino.”

Patrizia ha raccontato la sua vita sentimentale nella casa del Gf Vip, ammettendo di esser single da diverso tempo e non di certo per mancanza di volontà. L’affascinante presentatrice vuole fidanzarsi e trovare un compagno per la vita, ma non è cosa semplice ad oggi. Mentre si gode un po’ di relax con la sua cagnolina Perla, che la segue anche in vacanza, Patrizia confessa di essere pronta all'amore mentre Alfonso Signorini ufficializza il primo concorrente ufficiale della nuova edizione:

“Lo spazio c’è ma la cosa più difficile è trovare la persona giusta. Le mie braccia sono pronte ad accogliere un nuovo amore: il problema è che di uomini eterosessuali in giro ce ne sono sempre meno e quei pochi rimasti sono già impegnati! Mai dire mai. L’amore non va cercato perché la vita sa sorprenderti quando meno te lo aspetti.”

