Grande Fratello Vip, parla Manuel Bortuzzo: "Il comportamento di Soleil non mi è piaciuto"

L'ex gieffino, ospite a Casa Chi ha parlato anche di Lulù alla quale ha dedicato un tatuaggio.

Manuel Bortuzzo, uno dei grandi protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è stato ospite ieri nel format social Casa Chi. A Rosalinda Cannavò e Gabriele Parpiglia, il bel nuotare ha parlato di Lulù Selassiè, la giovane principessa di cui si è perdutamente innamorato e ha svelato anche il motivo per cui, nel corso dell'ultima puntata del reality, ha dichiarato di fare il tifo per Delia Duran e non per Soleil Sorge, con la quale ha convissuto oltre quattro mesi.

Gf Vip, parla Manuel Bortuzzo: "Il comportamento di Soleil non mi è piaciuto"

"Sono entrato alla ricerca di conferme - ha dichiarato Manuel - mi sono confermato delle cose importanti e mi sento più libero, più sicuro di me stesso, anche a proposito del futuro e quindi sotto questo punto di vista il Gfmi ha aiutato tanto. Ho trovato persone che hanno avuto la sensibilità di comprendere il mio dolore, quando hai un’incomprensione dentro non vuoi lasciare nelle mani degli altri il tuo dolore, perché hai paura che non venga capito o venga trattato con superficialità. Quando invece trovi persone come Lulù o come Aldo ti lasci andare. Mi sono sempre tenuto tutto dentro, questo Gf mi ha dato la possibilità di mostrare il mio dolore, non solo alla mia famiglia, ma a tutti. Sai è facile fingere che tutto vada bene per far stare tranquilli gli altri, ma adesso aver ritrovato un po’ di colore mi da speranza e voglia di fare… In futuro qualsiasi cosa che potrà servire a me stesso e agli altri la farò, a prescindere dai riflettori, ma ancora non so come utilizzare la mia popolarità, valuterò. Ora la mia testa è concentrata sugli allenamenti.

Manuel ha rivelato inoltre di aver fatto un tatuaggio, dedicato a Lulù, il numero 22:

Il tatuaggio 22 è riferito a Lulù: il 22 settembre è la canzone mia e di Lulù, il giorno in cui ci siamo baciati… richiama tante cose. La scritta Changes rimanda ai cambiamenti, così come le ali spezzate, il 12 come i millimetri per cui sono vivi… tra i tanti tatuaggi mi fa piacere che questi più significativi me li abbia fatti proprio il mio migliore amico.

A Parpiglia, il nuotatore triestino ha spiegato il motivo per cui, durante l'ultima puntata, si è schierato apertamente nei confronti di Delia a discapito di Soleil:

Non mi sembrava di aver detto niente di che, mi sembrava abbastanza normale come cosa, ho detto semplicemente quello che ho vissuto. C’è stato il confronto Delia – Soleil perché c’erano loro all’eliminazione, Giucas era già stato escluso, quindi se mi chiedi chi preferisci tra le due ti dico Delia, perché non mi è piaciuto il comportamento di Soleil.

"Ho uno sguardo più rilassato, più consapevole di tante cose e anche giustamente innamorato“, ha continuato Manuel, e, sull'amicizia nata con Aldo Montano, ha dichiarato:

L’amicizia con Aldo, vedendo i concorrenti, potevo solo sperarla, ma non pensavo andasse così bene. L’amore assolutamente no, ma non perché non ci fossero belle ragazze, ma perché sapevo le difficoltà che avevo io nel lasciarmi andare e far vedere quella parte. Stiamo preparando delle cose carine per Lulù, un po’ in aria, un po’ per San Valentino... non vi preoccupate.

