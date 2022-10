Grande Fratello Vip, parla l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo: "Si annoia, Edoardo non è il suo tipo"

L'influencer romano, Francesco Chiofalo, che il pubblico del piccolo schermo ha potuto conoscere dopo la partecipazione a Temptation Island in coppia con Selvaggia Roma, ha detto la sua sui "Donnalisi", la neo coppia del Grande Fratello Vip 7, formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Chiofalo, oggi felicemente fidanzato con Drusilla Gucci, è stato un noto ex della Fiordelisi, oggi tra i concorrenti più amati dell'attuale edizione del reality show targato Mediaset.

Rispondendo ad una domanda posta dai suoi follower in merito alla coppia formata dalla sua ex fidanzata ed Edoardo, Francesco ha dichiarato:

Ma l’ha detto anche lei per quel poco che ho seguito il programma. Probabilmente lei al di fuori del programma non se lo sarebbe mai cag**o di striscio, sinceramente. Su questo ci metto proprio la mano sul fuoco, poi certo un po’ la convivenza forzata, un po’ la noia che uno non sa neanche come ammazzare il tempo là dentro, un po’ pure perché fa gioco al programma stesso creare una sorta di relazione perché crea dinamica, lei gli dà retta. Potrebbe anche in futuro formarsi una coppia che poi sinceramente non so fuori dal programma quanto possa durare. Questo è quello che penso.

Volete per forza che io dica qualcosa di negativo che mi fate queste domandine? Diciamo che io lui non lo conosco quindi lui non posso giudicarlo, però conosco Antonella. La conosco piuttosto bene, ci sono stato degli anni insieme e sicuramente lui non è assolutamente il prototipo di uomo che può piacere ad Antonella.

Di recente, parlando sempre di Antonella, il personal trainer romano ha detto:

"Nonostante Antonella non si sia comportata benissimo con me, per vari motivi e sono stato il primo a riconoscerlo perché ci sono stato tanti anni insieme e non è sicuramente molto simpatica. La simpatia non è proprio il suo punto di forze ecco, ne ha altri. Però insomma, vedo pure che lì al Grande Fratello Vip non sta uscendo bene, non sta uscendo per quello che lei è veramente. Lei è una brava ragazza, vi dico la verità sennò non ci stavo così tanto tempo. Vedo che sta sempre in nomination, vedo che specialmente le donne sono sempre accanite con lei e spero che possa riprendere questa situazione. Spero che non esca subito perché questa esperienza al Grande Fratello Vip è una cosa che lei ha sperato per tanti e tanti anni e adesso è arrivato il suo momento e spero che riesca a sfruttarlo nel migliore dei modi."