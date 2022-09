Grande Fratello Vip, parla Giulia Salemi: ''Quando Alfonso Signorini mi ha telefonato, non ci credevo''

Gossip TV

Giulia Salemi occupa un ruolo tutto nuovo nello studio del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha raccontato l’influencer a proposito di questa opportunità su Canale 5.

Giulia Salemi è la nuova portavoce del mondo dei social nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Una figura da sperimentare, puntata dopo puntata, per rendere ancora più vicino il mondo del web e quello della televisione. Ecco cosa ha raccontato Giulia sull’incontro e sulla proposta di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi fa una confessione

Alfonso Signorini ha voluto introdurre una novità nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Oltre alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, infatti, il presentatore ha voluto in studio anche la presenza fissa di Giulia Salemi in qualità di portavoce dei social. Giulia ha il compito di mostrare i migliori commenti durante la diretta, riferiti agli argomenti trattati nel corso della puntata, avvicinando così mondo social e mondo televisivo. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Giulia ha rivelato di essersi molto emozionata per la proposta di Alfonso:

“Questa estate mi ha telefonato per invitarmi a Mykonos con Pierpaolo, dicendomi che doveva parlarmi. L’ho raggiunto e la stessa sera mi ha detto di aver avuto un’illuminazione: voleva un GF Vip più social e me in studio accanto a lui per raccontargli cosa dice il mondo del web e per portare la voce del web in diretta. Io non ci credevo, sono molto scaramantica e non ho detto niente a nessuno fino all’ultimo, negando le voci che circolavano”.

Giulia è un’influencer molto amata sui social, ma ha dovuto creare un profilo particolare per seguire il Gf Vip senza lasciarsi condizionare dai suoi fan e scegliere i migliori commenti. Salemi, che dal 12 ottobre 2022 torna con il suo format Salotto Salemi su La 5, ha raccontato:

“Intanto ho un profilo Twitter creato ad hoc, per non essere influenzata dai miei fan. Tra i commenti più popolari scelgo quelli che mi fanno ridere o che potrebbero innescare delle dinamiche tra i concorrenti. Mando una selezione dei messaggi agli autori attraverso una chat e poi loro li scremano”.

