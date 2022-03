Grande Fratello Vip, parla Andrea Palazzo capoprogetto del reality: "Ecco cosa non si vede, è come una soap opera"

Gossip TV

I retroscena del reality svelati dal capo degli autori.

Andrea Palazzo, capoprogetto del reality del Grande Fratello Vip, ha svelato alcuni interessanti retroscena sul programma targato Mediaset che anche quest'anno è stato un successo di ascolti e di share.

Palazzo fa parte degli autori del Gf Vip, coloro che più di tutti muovono le fili delle dinamiche che si sviluppano all'interno della Casa. Intervistato dal settimanale Oggi, ha raccontato come il reality sia cambiato dal suo debutto con la prima edizione andata in onda nel settembre del 2000.

"Le dinamiche nella Casa sono diventate simili alle soap opera" ha spiegato Palazzo forse facendo intendere che a differenza di ben 22 anni fa, i personaggi che popolano la Casa sanno bene oggi a cosa vanno incontro. Effettivamente la prima edizione fu una scommessa e i concorrenti non erano consapevoli della popolarità che avrebbero raggiunto all'epoca. Ancora oggi, ci ricordiamo di loro: tra la Plevani, vincitrice, il compianto Pietro Taricone e Marina La Rosa, solo per fare alcuni nomi.

Sono tanti i telespettatori che si chiedono se i concorrenti abbiano copioni, se vengano spinti dagli autori nell'agire in un certo modo. A tal proposito, il capoprogetto del reality ha dichiarato:

“Ora c’è una consapevole complicità tra chi si affida al gioco e noi, che facciamo una scommessa su quello che potrebbe succedere facendolo entrare in Casa. E siccome le dinamiche umane sono imprevedibili, la scommessa in realtà non la perdi mai, perché anche se il personaggio ti spiazza e va in una direzione che non avevi previsto per lui, puoi andargli dietro col racconto. Noi ci limitiamo a inserire degli “attivatori di storie””.

“La sfida – ha aggiunto Palazzo – è stata star dietro all’evoluzione di un programma così, ripensarlo di continuo. Per dirne una: i concorrenti della prima edizione erano 10, quelli di questa 38. E 38 persone ti cambiano regole e dinamiche, col tempo diventate simili a quelle delle soap opera”.

Per quanto riguarda il rapporto che si instaura con i concorrenti, Palazzo ha infine dichiarato di averne mantenuto uno solo, quello con Pietro Taricone: "Non mi è mai capitato di tenere contatti con loro. Avevo un rapporto speciale con Pietro Taricone, che racchiudeva in sé tutto quello che il GF ha provato a raccontare in questi anni. Per il resto, dopo i provini io sparisco”.