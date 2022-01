Grande Fratello Vip, parla Alfonso Signorini: "Stasera entrerò nella Casa, devo fare un discorso ai concorrenti”

Gossip TV

Signorini pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Al termine del daytime del Grande Fratello Vip, c'è stato il consueto collegamento con Alfonso Signorini. Il conduttore del reality, ha subito svelato un'anticipazione della puntata di questa sera: "Stasera entrerò nella casa perché devo guardarli negli occhi e fare loro un discorso" ha dichiarato. Il motivo? Signorini vuole parlare con i concorrenti faccia a faccia con il preciso intento di rimproverarli per gli ultimi avvenimenti nella Casa. Tra il linguaggio, i comportamenti e la sporcizia, i gieffini stando dando una brutta immagine dall'esterno e c'è bisogno che il padrone di casa si faccia sentire.

Signorini ha anche annunciato che questa sera Delia Duran dirà ai concorrenti che è pronta a sottoporsi alla quarantena per poi fare il suo ingresso nella Casa. "Delia è pronta a scombussolare la vita della casa". E non è finita qui. Questa sera, entreranno anche Dayane Mello per fare una sorpresa a Soleil Sorge e il fratello di Manuel Bortuzzo in vista anche dell'addio del nuotatore che ha annunciato di voler lasciare la Casa per motivi di salute.

"Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c'è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco. Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio. "Adesso che non c'è più Aldo, è molto demotivato, ha dichiarato di recente Franco Bortuzzo, il padre di Manuel.

