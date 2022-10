Grande Fratello Vip, parla Adriana Volpe: "Ci sono rimasta molto male, pensavo di meritarmi il posto di opinionista"

Gossip TV

La conduttrice trentina, ex gieffina ed ex opinionista del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è stata ospite oggi a Verissimo e nel talk show condotto da Silvia Toffanin, ha parlato nuovamente del reality show, non nascondendo la delusione per non essere stata confermata nel ruolo di opinionista.

Al posto di Adriana, accanto alla riconfermata Sonia Bruganelli, c’è infatti Orietta Berti:

"Mi manca sedermi al Grande Fratello Vip. Perché? Intanto sono una affezionata, una appassionata, e poi quel programma mi ha dato tantissimo, ce l’ho veramente nel cuore. Intanto l’ho vissuto dentro, nel 2020, un anno particolarissimo a causa della pandemia. Ho avuto il privilegio di fare l’opinionista e vedere anche i meccanismi del programma. E’ una trasmissione che mi ha fatto assaporare per la prima volta la libertà di potermi esprimere, sia dentro che fuori la Casa. Lo seguo anche quest’anno anche se non sono parte integrante della squadra."

Signorini l'ha ricontatta per tornare come concorrente, una telefonata che Adriana ha definito "un colpo al cuore":

"Ci sono rimasta male perché pensavo di aver lavorato bene e quindi di meritare quel posto ma capisco anche le dinamiche e capisco che bisogna innovare, ma nell’innovazione mi hanno proposto una cosa impossibile. I primi di giugno ricevetti una telefonata in cui Alfonso mi propose di entrare nella Casa. Per me è stato un colpo al cuore, nel senso che la risposta di pancia e di testa è stata subito no perché non c’erano più le condizioni del 2020. Non posso lasciare mia figlia da sola. Devi sapere che in questo momento adesso ho tutto sulle mie spalle. Ho una grande responsabilità, Giselle non poteva essere privata della figura della mamma perché ci sono delle priorità nella vita e mia figlia viene prima di tutto."

La Volpe ha parlato anche di Marco Bellavia e di cosa avrebbe fatto se fosse stata ancora opinionista.

"Cosa penso del caso Marco Bellavia? Intanto se io avessi visto quelle scene da opinionista, la prima cosa che avrei fatto è dare l’immunità. Lo avrei protetto in puntata da quel bombardamento di nomination. E nel momento in cui dai l’immunità hai la possibilità di motivarla e quindi di parlare con la Casa e avrei dato quel messaggio che poi io ho registrato su Instagram, cioè avrei detto a tutti i concorrenti gli errori che stavano facendo, li avrei ammoniti. Non capisco come a una richiesta di aiuto così esplicita fatta in puntata, ci sia stata una aridità d’animo e un menefreghismo che ha colpito tutti. "

"Mi aspettavo da Elenoire empatia nei confronti di Marco, oppure Carolina e Ciacci che sono due persone che hanno sentito il dolore sulla propria pelle. Ciacci? Sono tanto dispiaciuta per lui perché io non l’ho riconosciuto in questa edizione, non è uscita la sua parte divertente e generosa. Si sono tutti omologati e il messaggio che ho voluto dare è che non esiste una malattia di serie a e una malattia di serie b. Se pensi alle battute di Carolina o Ciacci che era contento della sua uscita… Il concetto che ho voluto esprimere è stato: fermiamoci un attimo e riflettiamo su quali sono i veri valori della vita."

E ancora:

"Mi ha stupito il fatto che non sia stato punito tutto il branco. Ginevra è stata eliminata perché hanno ritenuto la sua frase molto grave ma non è che quella di Wilma Goich sia meno forte. Secondo me sono tutte frasi forti. Wilma o Charlie neanche sono andati al televoto. Ma tutti, tranne due o tre che si sono soffermati ad ascoltarlo, gli altri sono stati davvero così pessimi e aridi che hanno indignato davvero tutti."

