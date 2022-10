Grande Fratello Vip, Paolo Bonolis commenta Sonia Bruganelli come opinionista

Gossip TV

Paolo Bonolis, ospite a Verissimo, commenta la moglie Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip: "Come sempre, è molto brava"

Paolo Bonolis è stato ospite nell'ultimo appuntamento con Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin, il conduttore ha parlato di sua moglie Sonia Bruganelli, attuale opinionista del Grande Fratello Vip.

Gf Vip, Paolo Bonolis parla della moglie Sonia Bruganelli: "Donna brillante e intelligente"

Alcune recenti dichiarazioni di quest'ultima hanno sollevato non poche critiche, quando l'imprenditrice ha affermato che per far durare il loro matrimonio, dormono in case separate.

Sull'argomento, Bonolis ha ironizzato con queste parole:

"Ho acquistato un appartamento accanto al nostro, con una porta abbiamo ampliato casa, creando più stanze. I lavori non sono ancora terminati", spiega il conduttore. Poi, con la sua solita ironia, aggiunge: "Capisco sia un tema che può colpire profondamente l'animo degli italiani. Mi ha chiamato anche Mattarella, ha detto che anche Draghi voleva occuparsene, ma ora si sta spostando su altri fronti Il Presidente mi ha anche detto che il nuovo governo sta lavorando forse a un nuovo ministero, quello 'dei diritti e dei doveri coniugali', e non so se verrà fatta una legge che rende possibile non avere la stessa ubicazione da dormienti, potrebbe essere"

Per quanto riguarda il suo ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip, il conduttore ha dichiarato:

"Lei devo dire che come sempre è molto brava, molto lucida e soprattutto ha una peculiarità che a casa a volte ha creato problemi ma spesso li ha risolti, non si tiene un sorcio in bocca e quindi questo per quel genere di trasmissioni è assolutamente perfetto. Essendo una donna brillante e intelligente cammina con serenità in quel territorio."

Bonolis a breve tornerà negli studi di Canale 5, per continuare le registrazioni della nuova stagione di Avanti un altro, attesa sulla rete ammiraglia Mediaset da gennaio 2023. Ci sarà inoltre il ritorno di Ciao Darwin, uno dei programmi cult del conduttore. la nona edizione dello show antropologico dovrebbe tornare in onda nella primavera del 2023.

