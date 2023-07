Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: la foto conferma i rumors!

Gossip TV

L'ex gieffina Paola Di Benedetto si è finalmente decisa e le foto confermano i rumors!

Paola Di Benedetto è uscita finalmente allo scoperto con il suo nuovo amore. Dopo i rumors di un ritorno di fiamma dell'ex concorrente del GFVip con l'ex Federico Rossi, la speaker è stata paparazzata con un'altra persona e, ora, ha ufficializzato la nuova relazione.

GFVip, Paola Di Benedetto esce allo scoperto con la nuova fiamma

Qualche settimana fa, Paola Di Benedetto e Federico Rossi erano stati paparazzati insieme al concerto degli Zero Assoluto e subito si erano diffuse voci di un ritorno di fiamma tra i due. Tuttavia, in alcune interviste successive, Di Benedetto aveva chiarito che si trattava solo di un incontro amichevole e che tra loro c'era solo della sincera amicizia.

Poi poco dopo, erano apparse le prime foto della speaker con un noto calciatore: Raoul Bellanova. Le foto li ritraevano in discoteca insieme e in un bar, in atteggiamenti inequivocabili: i due si abbracciavano e si scambiavano teneri baci. Ma, fino a oggi, nessuna dichiarazione era arrivata da parte loro. Ieri sera, tuttavia, il calciatore ha pubblicato nelle sue stories Instagram uno scatto che conferma i rumors. Nella foto, ricondivisa dall'ex vippona, il difensore del Torino e la gieffina guardano insieme verso l'obiettivo mentre il calciatore le dà un dolce bacio sulla guancia.

Con questa foto la coppia ha deciso di ufficializzare la loro storia, ma sembra che - secondo quando riporta Deianira Marzano - il calciatore non sarebbe così devoto alla sua nuova fidanzata. Infatti, un utente ha segnalato che il calciatore si senta anche con altre ragazze:

"Poverina la Di Benedetto se li sceglie tutti che le mettono le corna. Questo sta sempre a scrivere e dice pure che non stanno insieme. Mamma mia"

Anche Marzano ha confermato la versione, dicendo di aver visto i messaggi con la presunta altra ragazza, sebbene il calciatore abbia confermato più volte di essere single.