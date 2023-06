Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, il flirt confermato da un bacio rivelatore!

Gossip TV

Paola Di Benedetto e il calciatore Raoul Bellanova sono una coppia? Vediamo insieme gli indizi social!

La modella e speaker Paola Di Benedetto negli ultimi tempi è stata spesso al centro del gossip per il presunto ritorno di fiamma con l'ex Federico Rossi, del duo Benji&Fede, sulla cui rottura ha recentemente raccontato alcuni dettagli. Dopo aver confermato, tuttavia, che lei e il suo ex non sono altro che buoni amici, sembra davvero che per la modella ci sia un nuovo amore all'orizzonte.

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova, scatta il bacio tra i due!

Il presunto ritorno di fiamma è stato smentito dalla stessa Di Benedetto, che, durante un'intervista ha affermato, che, al di là di tutto ciò che si leggeva sui siti di gossip, tra lei e Rossi non c'era altro che una bella amicizia e che il loro rapporto si era concluso in maniera molto serena.

A svelare l'indiscrezione è stato Amedeo Venza, noto gossipparo della rete, che ha pubblicato le foto di Paola Di Benedetto con la nuova fiamma nelle sue stories su Instagram. Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato di come l'influencer sia stata avvistata con un volto del calcio, l'ex difensore dell'Inter. La coppia era stata avvistata a Milano, in un noto locale di moda e sembravano particolarmente affiatati.

A questa segnalazione si è aggiunta quella di Venza, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram le stories di Di Benedetto e Bellanova insieme in un locale, mentre si scambiavano un dolce bacio, confermando così che si stanno frequentando:

"Paola e l'ex calciatore dell'Inter Bellanova"

Al momento, tuttavia, non è giunta alcuna conferma ufficiale da parte di nessuno dei due interessati.