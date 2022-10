Grande Fratello Vip, Pamela Prati nei guai: Carolina Marconi è stanca di tacere e minaccia di…

Gossip TV

Carolina Marconi al vetriolo contro Pamela Prati. Ecco cosa è successo dopo la puntata del Grande Fratello Vip e perché la showgirl sarda è nei guai.

Pamela Prati sta mentendo di nuovo? Carolina Marconi, dopo aver fatto il nome della showgirl durante le ultime Nomination del Grande Fratello Vip, ha fatto confessioni assurde nella notte, dichiarando di voler smascherare una volta per tutte la showgirl sarda.

Grande Fratello Vip, Carolina Marconi pronta a smascherare Pamela Prati

Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà, Pamela Prati è stata al centro delle polemiche. In molti non credono alla sua versione dei fatti sul caso Mark Caltagirone, nonostante le lacrime della showgirl sarda e le sue spiegazioni dettagliate. A far storcere il naso è anche l’atteggiamento da diva di Pamela che, se è pur vero che diva lo è, ostenta troppo e sembra non volersi mischiare per nulla al mondo agli altri inquilini del Grande Fratello Vip, che così ieri sera l’hanno spedita in Nomination senza pietà.

Mentre Eliana Michelazzo propone un incontro con Prati, quest’ultima trova tra i suoi maggiori avversari Carolina Marconi che proprio non sopporta l’atteggiamento della gieffina e di quelle che ritiene essere bugie, come le incongruenze tra le finte paparazzate di cui è stata protagonista e la sua ammissione di totale innocenza davanti al pubblico. Nella notte, ripensando alle reazioni di Pamela e al momento delle Nomination, Carolina ha lanciato una notizia shock rivelando che Prati avrebbe deliberatamente copiato due brani di band sudamericane per le sue hit “Menelao” e "Que te la pongo”, senza mai rivelare la vera fonte della sua ispirazione.

“La smaschero perché io sulle sue canzoni so la verità. Ma guarda che ha mentito anche su quello. Lei ha fatto Que Te La Pongo e l’altra è Menealo. La prima è di una cantante e la seconda di un gruppo famoso in Sud America. Ma cos’ha fatto lei? Non le ha scritte lei! – riporta Biccy – Ti giuro che non sono fatte da lei. Lei si vanta, si vantava ‘sì Menealo l’ho fatta io è bella’ e cantava. Io le ho detto ‘ma cos’hai fatto tu? Non l’hai fatta tu’. Ma dovrebbe dire la verità, che l’ha rifatta e l’ha riproposta, ma che non è sua, non l’ha scritta lei”.

Pamela starebbe mentendo anche sulle sue hit più famose? Secondo Carolina, la gieffina si starebbe prendendo il merito di due canzoni già esistenti che lei si è adoperata per adattare ma che non sono farina del suo sacco. Sarà così? Effettivamente il pezzo Menealon è stato pubblicato da Fransheska ben due anni prima di quello di Pamela!

