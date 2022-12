Grande Fratello Vip, Pamela Prati arriva in studio ed è scontro di fuoco con Orietta Berti

Gossip TV

Al Grande Fratello Vip ha fatto la sua comparsa l'ex gieffina Pamela Prati, a un mese dalla sua eliminazione dal programma. Il suo arrivo è stato accolto con un vero e proprio attacco da parte di Orietta Berti, stanca delle bugie dette dalla Diva. Ecco cosa è successo.

Nella puntata di ieri lunedì 5 dicembre, è andato in onda uno scontro tra Titani al Grande Fratello Vip: Pamela Prati, tornata in studio su invito di Alfonso Signorini, per rispondere alle accuse di Patrizia Rossetti sul falsità del suo comportamento nel caso di Mark Caltagirone, si è trovata ad affrontare Orietta Berti, infuriata e decisa a dirne quattro alla Diva.

Orietta Berti contro Pamela Prati: "Non ti crede nessuno, quando dici certe cose"

Arrivata in studio a un mese dalla sua eliminazione, Pamela Prati si è duramente scontrata con Patrizia Rossetti e Orietta Berti. La cantante, in particolare, gliene ha "cantate" - è il caso di dirlo - di tutti i colori, tirando fuori nuovamente il caso Mark Caltagirone. Di recente, anche Silvia Toffanin aveva lanciato una frecciatina a Pamela Prati, quando in studio a Verissimo aveva dichiarato di non credere a una sola parola detta dalla Diva, non solo in passato, ma anche ora che lei e Marco Bellavia hanno iniziato una storia.

Prati si era risentita delle sue parole e aveva affermato che Silvia Toffanin era tra le poche in Italia a non crederle. Un'affermazione che ha fatto infuriare Orietta Berti:

"Volevo parlare con Pamela. Perché lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia: Silvia Toffanin, Patrizia Rossetti e io. Ah, 4? Eh, sì, anche Sonia Bruganelli. Allora che vada a vedersi bene i profili social del GFVip, da quando è entrata qui a adesso. Perché c'è tutta l'Italia che non le crede, forse solo 1/4 crede a quello che racconta. Ora, dici che vuoi parlarne, ma io non crederò mai alla tua storia."

La cantante ha continuato, smascherando i meccanismi che regolano le comparsate in tv, perché nel mondo dello spettacolo, non appena una trovata diventa vecchia, allora bisogna trovarne un'altra, subito, per non finire nel dimenticatoio. Ed è quello che ha fatto Pamela Prati, per lei, prima con il caso di Mark Caltagirone e ora con la relazione (o presunta tale) con Marco Bellavia.

Una puntata ricca di scontri, come anche quello tra Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro, mostrata nel fuori onda.

Scopri le ultime news su Grande Fratello Vip