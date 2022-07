Grande Fratello Vip, Orietta Berti: "Se io e Sonia Bruganelli litigheremmo? Dipenderà da.."

Gossip TV

La cantante emiliana, al suo esordio nel reality show targato Mediaset, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni.

Mancano poco meno di due mesi alla settima edizione del Grande Fratello Vip, che si appresta a tornere a partire da lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5. Il reality targato Mediaset sarà condotto, per la quarta volte consecutiva da Alfonso Signorini, affiancato quest'anno da Sonia Bruganelli al suo ritorno come opioninista per la seconda volta e dalla new entry dalla cantante emiliana, Orietta Berti.

Grande Fratello Vip, Orietta Berti: "Se io e Sonia Bruganelli litigheremmo dipenderà.."

Intervista da da Tv Sorrisi e Canzoni, Orietta Berti ha parlato della sua prossima avventura televisiva nella rete ammiraglia Mediaset:

Conoscevo già Sonia. Mi ha invitato nella sua trasmissione “I libri di Sonia”. Abbiamo parlato della mia biografia “Tra Bandiere rosse e Acquasantiere”. Se litigheremo? Dipenderà dalle circostanze.

Su Alfonso Signorini, la cantante ha dichiarato:

Alfonso si aspetta da me che io dica tutto quello che penso, così come mi viene. Non mi sto allenando ad avere un’opinione sugli argomenti più spinosi.

La Berti si è detta pronta a tornare anche in altri programmi, ricordando la sua esperienza nella seconda stagione di Quelle brave ragazze (accanto Mara Maionchi e Sandra Milo) e Che Tempo che Fa:

Io ripartirei subito con Mara Maionchi e Sandra Milo. Mi piacerebbe tanto vedere i castelli della Loira, in Francia. Per Mediaset non ci sono problemi, bisogna capire però se ci stiamo con i tempi. Io a Fabio Fazio voglio un gran bene e tornerò a trovarlo una sera a settembre. Per presentare il mio nuovo cofanetto musicale.