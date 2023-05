Grande Fratello Vip, Orietta Berti rivela: "I caratteri dei concorrenti hanno preso il sopravvento, è giusto che ora..."

Gossip TV

Orietta Berti ricorda la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

A distanza di alcune settimane dalla finale del Grande Fratello Vip, Orietta Berti ha rilasciato una nuova intervista a Libero Quotidiano in cui ha ricordato la sua esperienza come opinionista. Non solo. La cantante ha rivelato di essersi particolarmente legata al reality show di Canale 5, nonostante i provvedimenti disciplinari presi alla fine da Piersilvio Berlusconi.

Orietta Berti pronta a tornare al Gf Vip

Orietta Berti è tornata a parlare della sua prima esperienza nello studio del Grande Fratello Vip. Intervistata in esclusiva da Libero Quotidiano, la famosa e amata cantante ha parlato anche della possibilità di tornare nel ruolo di opinionista del popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Per ora non ho avuto ancora notizie al riguardo ma se me lo riproponessero le dico: perché no? [...] Ho viaggiato molto in treno, più di novanta viaggi sull’Alta Velocità, e mi sono confrontata con altri viaggiatori, madri di famiglia, nonne. Mi sono resa conto di quanto il programma fosse seguito. Mi hanno dato dei consigli che forse hanno aiutato anche Pier Silvio a dare un po’ più di disciplina ai concorrenti.

Orietta ha colto l'occasione anche per lanciare una frecciata a tutti quei concorrenti del Gf Vip che nella Casa hanno assunto un atteggiamento inadeguato:

A inizio trasmissione pensavamo di poter approfondire molti temi: dalla depressione, alla solitudine di chi ha perso un proprio caro, dalla prevenzione dell’Hiv al tema delle donne che non possono avere figli. Poi la convivenza nella Casa e i caratteri dei protagonisti hanno preso il sopravvento. È giusto che tutto torni a fondarsi sul rispetto reciproco.

