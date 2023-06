Grande Fratello Vip, "Orietta Berti come opinionista non convincerebbe Afonso Signorini" ecco chi potrebbe sostituirla

Gossip TV

Pare che nel ruolo di opinionista della nuova edizione del Gf Vip, Orietta Berti non convinca più Alfonso Signorini. Chi potrebbe sostituirla? Spunta un nuovo nome clamoroso.

L'ottava edizione del Grande Fratello Vip, tornerà in onda a partire da settembre prossimo, condotto, per la quinta volta consecutiva da Alfonso Signorini. Il reality si appresta ad aprire le porte non solo ai Vip ma tornerà alle origini con concorrenti non famosi.

Gf Vip, "Orietta Berti come opinionista non avrebbe convinto Alfonso Signorini"

I casting sono già aperti per tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco nella Casa più spiata d'Italia. Per quanto concerne gli opinionisti, si era parlato di recente della conferma di Orietta Berti ma, stando a quanto riferisce TvBlog, pare che la cantante non abbia convinto del tutto Signorini, il quale, secondo Dagospia, corteggerebbe anche il giornalista Giuseppe Cruciani.

Ma non è tutto. In vista dell'addio definitivo di Sonia Bruganelli, spunterebbe un nuovo clamoroso nome ad affiancare il conduttore.

"La rinnovata presenza di Orietta Berti non convincerebbe del tutto Signorini. La prestazione al Gf Vip 7 non avrebbe soddisfatto in pieno il conduttore, che probabilmente si sarebbe aspettato un contributo più brillante e incisivo. La Berti, dal canto suo, sarebbe ancora sotto contratto con Mediaset e, nel caso di una sostituzione al Gf, verrebbe dirottata su altri progetti a lei dedicati."

"Per il ruolo di commentatore a bordo campo le ipotesi sul tavolo restano molteplici, tra reali trattative e semplici – ma non infondate – suggestioni. E in quest’ultima casella rientra il nome di Emanuele Filiberto"

Emanuele Filiberto, oltre a vincere nel 2009, Ballando con le Stelle, ha partecipato a diversi talent show e nel 2021 e 2022 è stato tra i giurati di Amici di Maria De Filippi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.