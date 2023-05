Grande Fratello Vip 8: spunta un nuovo sorprendente nome come opinionista mentre "la Salemi sogna quella poltrona"

Gossip TV

Per l'ottava edizione del Gf Vip, il nome di un'opinionista, secondo quanto riporta Dagospia, sarebbe confermata mentre spunta un corteggiamento sorprendente da parte di Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip edizione otto sarebbe assolutamente confermata da parte dell'azienda e al timone, ancora una volta, tornerà Alfonso Signorini che andrebbe a condurre il reality per la quinta volta consecutiva.

Gf Vip 8, spuntano già i nomi degli opinionisti

Per quanto riguarda il cast, ci sarebbe la volontà di avere concorrenti Vip e non Vip, una sorta di ritorno alle origini al 50%. Una decisione che non sarebbe relativa solo al budget sempre più ridotto ma anche alla mancanza di fatto di personaggi noti piuttosto restii alla scomoda convivenza forzata nella Casa.

Per quanto riguarda invece gli opinionisti, secondo quanto rivelato da Dagospia, il Gf Vip sarebbe pronto a riconfermare Orietta Berti, affiancandola ad un giornalista e conduttore che sembra sia molto corteggiato da Signorini: Giuseppe Cruciani.

"A settembre Canale 5 - si legge sul sito diretto da Roberto D'Agostino - riaprirà le porte della Casa più spiata d’Italia con una piccola rivoluzione annunciata da Dagospia. La riconferma di Alfonso Signorini alla conduzione è certa, il bis di Orietta Berti come opinionista pure. Con Sonia Bruganelli in uscita (ma lo era anche nelle ultime edizioni…) chi potrebbe arrivare al suo posto? Il padrone di casa vorrebbe spiazzare tutti, ha annotato nella sua lista di nomi quello di Giuseppe Cruciani ma il giornalista è considerato una mina vagante, molto difficilmente potrebbe ottenere l’ok da Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto al reality un cambio di rotta."

Pare inoltre che Giulia Salemi che quest'anno ha affiancato Signorini in studio nel ruolo di "bastarda con il tablet" ovvero tendendo (saldamente) un filo conduttore tra il reality e i social, "stia sognando quella poltrona". E' dunque possibile che se venisse scartata l'ipotesi Cruciani per volontà dell'azienda o del diretto interessato, possa ricoprire il ruolo la Salemi con il benestare del pubblico che ha particolarmente apprezzato il suo operato nel corso dell'ultima edizione.

