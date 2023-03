Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli svela una verità agghiacciante su Daniele Dal Moro

Gossip TV

Oriana Marzoli ha ascoltato di nascosto un confessionale di Daniele Dal Moro e svela la sue parole agli altri inquilini sconvolta.

Anche gli "Oriele", ovvero la coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, non riescono a trovare la sintonia e viversi una storia d'amore al Gf Vip, così come è noto ormai, quella dei" Donnalisi", formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che continuano ad allontanarsi e riprendersi ormai da cinque mesi.

Gf Vip, Oriana Marzoli ascolta un confessionale di Daniele Dal Moro e resta sconvolta

La caliente sudamericana le sta provando davvero tutte per conquistare Daniele che è di suo un ragazzo abbastanza introverso e problematico e tutt'altro che predisposto a lasciarsi andare. Oriana ha sentito però ieri alcune parole dette dall'ex tronista che l'hanno totalmente bloccata e sconvolta. La Marzoli ha origliato i discorsi dell'ex tronista nel confessionale e ha riferito tutto ciò che ha ascoltato delusa e affranta.

"No, perché se io la lascio poi si mette a piangere. Questo Grande Fratello non lo vinco io quindi non ho nessuno stimolo a continuare qua dentro. Questo Grande Fratello lo vince una come Oriana. Ma che pensi? Che sono stupido? Se io la lascio si mette a piangere e lunedì passo per un figlio di…" queste le parole dell'ex tronista veneto che la Marzoli ha confessato a Luca e Milena di aver ascoltato di nascosto.

Poco dopo Oriana si è isolata dal gruppo sfogandosi in lacrime.

