Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli smette di seguire Daniele Dal Moro, la venezuelana con le valigie in stazione.

Colpo di scena per gli Oriele. La Marzoli, poco fa, ha defollowato su Instagram Daniele Dal Moro, l'ex tronista veneto con cui aveva iniziato una storia d'amore molto seguita e amata dai telespettatori del Gf Vip.

Gf Vip, Oriana Marzoli smette di suguire Daniele Dal Moro e fa le valigie

Negli ultimi giorni sono circolati insistentemente dei rumors su una ipotetica una crisi avvalorata anche da una certa tensione che Daniele Dal Moro ha fatto emergere con alcuni rabbiosi sfoghi su Twitter ( a seguito dei quali il suo account è stato anche sospeso) Giorni fa, infatti, Daniele ha iniziato ad inveire contro la morbosità di alcune fan, accusandole di aver ancora una volta, di aver scatenato la gelosia di Oriana che ha appreso di alcuni like del veneto nei confronti di una ragazza.

"Il follow a questa ragazza l'ho tolto perché (come sempre per colpa vostra) Oriana ha subito iniziato a scassare la minch**, non perché ho qualcosa da nascondere" ha cinguettato Dal Moro, aggiungendo "La cosa che mi infastidisce di più è che non solo mi create problemi con Oriana ma, di conseguenza, anche sul lavoro. Che per me è molto importante a differenza delle vostre cagat*!

Il clima, dunque, per la coppia, sembrava già abbastanza teso e ora il gesto di Oriana allarma tutti. La venezuelana si è immortalata in stazione con delle valige e la faccina che chiede comprensione. Il gesto poi di smettere di seguire Daniele è ancora più eclatante. Che sia un semplice litigio o una rottura definitiva? Due giorni fa, Oriana, ospite in una diretta in onda sul portale spagnolo Mtmad, ha dichiarato:

"Non é difficile incontrare una persona, ma é difficile incontrare una persona che ti piace e che ti completi, altrimenti starei sola e, se sto con Daniele è perché realmente sento qualcosa, l’avete visto nel reality" ha dichiarato la bella venezuelana facendo presente che, oggi come oggi, "non perdo tempo con persone che non mi interessano".

non si è ripresa neanche il volto in questa foto e ha messo quell'emoticon. Potete avere un po' di delicatezza? Menomale che siete fan, pensa se non lo eravate!!#oriele pic.twitter.com/JXp60BoRGf — Viviana (@Viviana_____13) May 28, 2023

