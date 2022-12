Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli provoca Sonia Bruganelli: "Nikita piange da quattro giorni, ora voglio sapere cosa dirà"

Gossip TV

Dopo gli attacchi nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello vip, la Marzoli punge la Bruganelli citando Nikita Pelizon, in lacrime per Luca Onestini.

Dopo il ritorno di Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon è tornata a manifestare il suo interesse nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Gf Vip, Oriana parla della disperazione di Nikita per Luca e provoca Sonia Bruganelli

La modella triestina che già si era sbilanciata qualche settimana fa, è tornata a parlare con Luca cercando di comprendere meglio alcuni suoi comportamenti. Nikita, convinta che lui fosse geloso del suo rapporto con Luciano Punzo, ha affrontato Onestini per venire a conoscenza, peraltro nuovamente, che da parte del gieffino non c'è altro che una semplice amicizia. Luca infatti ha voluto precisare di non essere affatto geloso di lei e che non avrebbe alcun problema a vederla insieme ad un altro uomo. Le parole dell'ex tronista hanno creato un grande malessere alla modella che più volte si è sfogata piangendo, convinta ormai che debba mettere un punto e non illudersi più.

I pianti e la delusione di Nikita sono stati ovviamente notati da tutti i suoi compagni d'avventura e nella fattispecie, Oriana Marzoli, visto le critiche ricevute da Sonia Bruganelli che ha dichiarato di trovare assurdo che la venezuelana stesse male per Antonino dopo sole due settimane di conoscenza, le ha quindi lanciato una provocazione

"Io voglio sentire Sonia la prossima puntata, vi giuro che lo dirò. Dov’è la telecamera? Voglio saper quello che pensi davvero nella prossima puntata. Visto che neanche si sono baciati. Voglio vedere cosa pensi di una donna che piange per quattro giorni! Grazie."

La venezuelana ha sottolineato anche un altro aspetto: Nikita con Luca non è scambiata nemmeno un bacio e nonostante questo, la sua delusione è evidente mentre tra lei e Antonino, come è noto, c'è stato molto di più...

