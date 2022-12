Grande Fratello Vip: Nikita Pelizon in lacrime per Luca Onestini, ecco cosa è successo

Gossip TV

Luca Onestini chiarisce il rapporto con Nikita Pelizon che sbotta al Gf Vip: "Avevo capito altro".

Brutte notizie per Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. La giovane e amata concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha ricevuto un vero e proprio due di picche da parte di Luca Onestini, che le ha confessato di vederla solo come un'amica.

Nikita Pelizon in crisi al Gf Vip

A poche giorni dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda lunedì 5 dicembre 2022 su Canale 5, Nikita Pelizon è crollata. Il motivo? La confessione di Luca Onestini che, dopo la parentesi Covid che l’ha tenuto lontano dalla Casa per ben dieci giorni, ha ribadito alla giovane modella di vederla solo come un’amica.

Parole che hanno letteralmente destabilizzato Nikita. Come riporta Biccy, la concorrente del Gf Vip, delusa, si è lasciata andare a un lungo pianto prima nel Confessionale e poi nella vasca da bagno:

Dalle attenzioni che Luca mi dava avevo capito altro e quindi niente, ho capito male. Adesso devo fare lo switch, ma ovviamente non riesco da un giorno all’altro. A me dispiace. Perché a me diceva che dovevo dargli sempre la buonanotte e quando non gliela davo mi faceva capire che c’era rimasto male. Insomma, mi mandava dei feedback che io percepivo come interesse.

In realtà mi ha detto che stava semplicemente scherzando e che io gli tiro fuori questo suo lato scherzoso. Mi ha anche detto che in futuro le cose potrebbero cambiare, ma io sono dell’idea che se ti piace una persona le cose le capisci subito. Non occorre del tempo per capirlo. Quindi niente, me la faccio passare...

