Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli: "Ecco come stanno le cose tra me e Daniele Dal Moro"

La finalista del Grande Fratello Vip 7 rivela come procede la sua relazione con Daniele Dal Moro.

La discussa storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra proseguire bene. A confermarlo è stata la finalista della settima edizione del reality show che, in diretta sulla piattaforma MTMAD, ha anche rivelato di aver lasciato la casa dove viveva in Italia.

La verità di Oriana Marzoli

Nonostante i numerosi alti e bassi degli ultimi mesi, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro stanno ancora insieme. Nell’ultima diretta sulla piattaforma MTMAD, la seconda finalista dell'ultima discussa edizione del Grande Fratello Vip ha prima voluto smentire la sua partecipazione a Tierra Brava, un nuovo reality show che andrà in onda in Cile, e poi raccontato come vanno le cose con il modello veneto:

Sono felice ora, mi si nota nell’animo che sono power… Sto bene col mio ragazzo ora, molto bene. Quando sto bene si vede. Sono piena di energia [...] Sono venuta in Italia a lasciare l’appartamento. Non so perché l’ho affittato perché sono stata sempre a casa del bimbo. Sono stata pochissimo tempo qui, sono stata letteralmente sempre a Verona.

Stando alle ultime indiscrezioni, Oriana potrebbe partecipare alla nuova edizione del Gran Hermano Vip con l'ex compagno di gioco Luca Onestini. Rivedremo i due amati influencer insieme in una nuova avventura televisiva? Staremo a vedere!

