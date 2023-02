Grande Fratello Vip: "Oriana Marzoli è maleducata e diseducativa", l'attacco di due protagoniste del reality

Gossip TV

Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon criticano duramente Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip.

Stasera, giovedì 16 febbraio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti al televoto anche Oriana Marzoli che, nelle ultime ore, è stata duramente criticata da Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Oriana Marzoli criticata da Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera ed eleggerà il preferito. Al televoto ben quattro concorrenti, ovvero Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Oriana Marzoli. Proprio quest'ultima è finita nel mirino della concorrente salernitana che, parlando con l'ex di Matteo Diamante, ha dichiarato:

Edoardo ha detto che giovedì, la preferita sarà Oriana. Io gli ho detto che Oriana ha le sue qualità per questo gioco, ma è stata anche molto maleducata e diseducativa, per tante cose che abbiamo visto. Lui ha detto: "Che farà mai". A me non piace che quando Attilio dice mezza cosa, è una bruttissima persona, sugli altri invece si chiude sempre un occhio. Ha anche detto che Alfonso lo dice sempre in puntata, che è la regina. Così, viene fomentata molto.

Leggi anche Alex Belli deriso da due amati concorrenti del Gf Vip 7

A farle eco Nikita. Senza troppi giri di parole, la bella modella del Gf Vip ha confessato il suo pensiero su Oriana:

Maleducazione, competizione femminile, mancanza di rispetto, i principali fondamenti di Oriana [...] Se la guardi dal punto di vista del divertimento visivo, senza pensare all'educazione, è divertente, è simpatica. A livello umano, no.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.