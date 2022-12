Grande Fratello Vip: "Oriana Marzoli è l'unica ragazza sincera nei confronti di Antonino Spinalbese" parla un ex gieffino

Gossip TV

L'ex gieffino Luciano Punzo rivela il suo pensiero sul rapporto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese al Gf Vip.

Luciano Punzo è tornato a parlare della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Ospite nel programma radiofonico Non succederà più, in onda su RadioRadio, l'ex concorrente della settima edizione ha colto l'occasione anche per dire la sua sul comportamento assunto da Antonino Spinalbese nei confronti di Oriana Marzoli.

Luciano Punzo senza freni sui concorrenti del Gf Vip

Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli sono tra i protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il loro rapporto burrascoso nella Casa ci ha pensato Luciano Punzo. Intervistato da Giada Di Miceli nel programma Non succederà più, l'ex concorrente ha confessato:

Nel confessionale ho detto (e poi non l’ho ribadito in studio per non creare disagi) che Antonino è un grande burattinaio, nel senso che ci ha provato all’inizio con Ginevra, poi ha attaccato con Giaele e se n’è uscito in maniera tranquilla, bella e pulita. Dopodiché è entrata Oriana e ha fatto le stesse cose con lei. Oriana è molto presa. Lei nel suo passato ha fatto fatica a cacciare il suo ragazzo a Madrid nonostante i miliardi di tradimenti che le ha fatto quindi è sempre lì, pronta a ricominciare. Lui gioca con i sentimenti di Oriana. Io penso che sull’attrazione fisica Antonino non si è mai nascosto, forse altre cose non gli piacciono di lei, perché quando ha aperto dei discorsi particolari, ha avuto da Oriana un confronto non molto delicato. Lei è una ragazza che non si sa esprimere molto bene sui legami, sulla famiglia, però ha fatto di tutto per lui.

Secondo Punzo, l'unica per cui Spinalbese prova un interesse vero è Ginevra Lamborghini:

Io vedo la buona fede di Oriana, anzi penso che sia l’unica ragazza sincera nei confronti di Antonino solo che lui ormai vuole essere un ‘piacione’ ed avere questa etichetta che le donne gli vanno dietro gli piace tantissimo. Forse l’unica ragazza per cui prova un interesse vero è Ginevra. Credo però che lei, essendo intelligente, dopo aver visto come lui si è comportato, per quanto possa volergli bene e provare attrazione fisica, non si rimetterebbe in discussione per lui.

