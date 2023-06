Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e l'amore per Daniele Dal Moro: "Spero che sarà per sempre"

Gossip TV

La dolce dedica della finalista del Grande Fratello Vip al suo amato fidanzato.

Nonostante i numerosi alti e bassi, la relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra proseguire bene. La conferma è arrivata direttamente dalla venezuelana che, in collegamento con il programma Conexion Honduras, ha dedicato parole piene d'amore al suo fidanzato.

Oriana Marzoli si sbilancia sulla relazione con Daniele Dal Moro

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è tornata in Spagna per partecipare alla nuova edizione di Supervivientes nei panni di fantasma del passato. Durante il collegamento con il programma Conexion Honduras, l'influencer venezuelana ha parlato dei naufraghi in gara e rotto il silenzio sulla sua discussa storia d'amore con Daniele Dal Moro:

Penso di essere una bravissima ragazza, sono un tipo che dà molto ma è anche vero che mi aspetto molto. Quindi questo mi porta molto alla frustrazione, perché di solito non è equo. Ora sto abbastanza bene con il mio ragazzo. Mi sento super bene. Vedo che le persone hanno relazioni di 500 anni. Come fanno? A me non succede, ma spero che con lui sarà per sempre. Sono molto felice e molto contenta.

Dichiarazioni che sono state commentate da Daniele. Come riportato da Biccy, infatti, l'ex concorrente del Gf Vip 7 è intervenuto in live su Twitch affermando: "Sono sempre felice per lei quando la vedo contenta". Non solo. Subito dopo la puntata, il veneto ha chiamato in live Oriana, la quale ha speso belle parole per i suoi colleghi spagnoli:

Io a questa gente li amo, sono molto orgogliosa di lavorare con loro. È il loro ultimo anno e mi dispiace però è stato bello salutare questa casa di produzione con cui ho lavorato da quando ho iniziato a fare televisione, quindi ringrazio per questa terza opportunità.

