Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli contro Davide Donadei: "Leccased*re, il tipico sfiga**"

Davide Donadei tra i preferiti della Casa del Grande Fratello Vip, ha una nemica: la venezuelana Oriana Marzoli lo ha attaccato duramente parlando con Luca Onestini.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, è stato dedicato ampio spazio all'ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei. Il giovane ristoratore, ha parlato della suo passato doloroso caratterizzato da un padre in carcere quando era poco più che un adolescente.

Gf Vip, Oriana Marzoli attacca Davide Donadei

. Il padre di Davide ha dovuto trascorre molti anni in galera e tutta la famiglia ha subito pregiudizi sulle azioni commesse da quest'ultimo, che per diverso tempo ha fatto parte di un'associazione a delinquere che ha inevitabilmente destabilizzato gli tutti gli equilibri della loro vita.

La madre ha dovuto rimboccarsi le maniche per poter mantenere i figli e Davide è riuscito ad avere il suo prezioso riscatto aprendo un suo ristorante di cui è molto orgoglioso.

La storia di Donadei ha commesso gran parte dei suoi compagni d'avventura che ieri lo hanno anche reso tra i preferiti e quindi immuni della Casa. Il bel tronista pugliese però, non convince proprio tutti e al contrario degli altri, la venezuelana tutta pepe, Oriana Marzoli, è convinta che Davide interpreti una parte manifestando una finta gentilezza per accattivarsi le simpatie dei suoi compagni d'avventura.

Dopo averlo visto questa mattina portare la colazione ad alcuni coinquilini, Oriana lo ha duramente attaccato parlando con Luca Onestini.

"Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccase*ere, ma un leccase*ere. Gli ha portato la colazione alla gente che dorme, dai, ma dai. Mi sembra il tipico sfi*ato che vuole a tutti i costi… capito? Così se va in nomination…"

BEBÉ CONTRO QUELLO SFIGATO DI DONADEI SARÀ LA MIA MERDA #gfvip pic.twitter.com/YPpWfBiNta — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) January 17, 2023

