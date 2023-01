Grande Fratello Vip, Onestini svela un retroscena shock su Donnamaria: "Si sveglia la mattina e va a vomitare di nascosto"

Gossip TV

Luca Onestini e il racconto sconvolgente sul malessere di Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno attraversando l'ennesima crisi e sembra che i continui litigi stiano letteralmente consumando il giovane romano.

Gf Vip, il racconto shock: Edoardo Donnamaria vomita di nascosto

Quella tra l'influencer e il giovane volto di Forum, viene definita da molti una relazione tossica perché non riescono e non sono mai riusciti a viversi serenamente la loro storia e spesso entrambi si rivolgono frasi e offese molto gravi. Il malessere che sta vivendo Edoardo sta allarmando alcuni suoi compagni d'avventura che oggi si sono confrontati in cortiletto.

Luca Onestini parlando con Attilio Romita, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi ha svelato un retroscena shock su Donnamaria.

Ieri voi forse non l’avete visto, ma io adesso non sto più zitto perché mi sono rotto i coglion*. Quando io vedo uno che si sveglia la mattina e la prima cosa che fa è andare a vomitare là dietro perché sta di merd* appena alzato e non ce la fa più. Io ho bisogno che questa persona la aiuti, questa situazione lo sta massacrando."

Edoardo Tavassi ha aggiunto

"Ieri sera l’ho trovato a morire di freddo, scalzo, gli ho messo una coperta… s’era addormentato da solo a meno sei, tutto scalzo che, credimi, faceva un freddo ieri…"

Luca ha quindi proseguito:

"Ragazzi quando uno va a vomitare lì dietro, che io vedo solo un piede, è tutto fuorché una roba finta, come invece vedo fare dalle altre parti per attirare l’attenzione. Quello si è messo a vomitare in un angolo, di nascosto, dietro un led, per non farsi vedere e sentire da nessuno… Attilio ha concluso: Luca, io l’ho visto parlare da solo ieri sera nella stanza da letto…parlava da solo."

Attilio ha concluso:

"Luca, io l’ho visto parlare da solo ieri sera nella stanza da letto…parlava da solo"

