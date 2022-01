Grande Fratello Vip, nuovo scontro tra Manila e Soleil: ''Ti rompo le pa**e quanto mi pare''

Gossip TV

Manila Nazzaro e Soleil Sorge ai ferri corti: la pulizia della casa del Grande Fratello Vip diventa terreno di scontro.

La casa del Grande Fratello Vip è una polveriera e la pulizia è sempre terreno di scontro, soprattutto ora che le vecchie alleanze sono ufficialmente decadute. Soleil Sorge e Manila Nazzaro discutono animatamente, sotto gli occhi degli inquilini di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Manila contro Soleil!

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, le tensioni aumentano vertiginosamente e lo scontro è dietro l’angolo. Manila Nazzaro riceve un’amara sorpresa al suo rivaglio, trovando Katia Ricciarelli furiosa per le condizioni disastrose del lavello della cucina. Manila perde le staffe e cerca di risalire al colpevole, ricordando che gli ultimi ad andare a dormire sono stati Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Barù.

Mentre Davide Silvestri consiglia di lavare ognuno le proprie cose e non sistemare il disastro provocato da altri, Manila sbotta: "Ma che schifo hanno fatto questa notte, che schifo! Dovreste svegliare Sophie perché non è giusto. Io sapevo che era di Soleil…I piatti non possono essersi sporcati da soli. Poi buttano le cose sporca sopra quello che usiamo per pulire i piatti, è la base. Delia sta qui da due settimane e già ha capito tutto. Ieri sera, Nathaly e Delia hanno lavato tutto, erano rimasti dei bicchieri per il gruppo che era a tavola e siamo andati a letto. Ovviamente anche Barù e Soleil potevano lavarli, non gli cadono le mani”.

Soleil, sempre più vicina a Barù, ha ascoltato le lamentele dell’ex Miss Italia e ha replicato inferocita: “Ma se non te ne frega niente di che ti lamenti. Svegliarmi ogni giorno con questa lagna è incredibile”. “Cosa costa lavarli invece che accumularli. Io lavo per tutti, ma qui c’è mancanza di rispetto. Questa per me è casa mia, ti rompo le p***e non me ne frega niente. Qui si lamenta gente che non lava un piatto manco a morire”, ha replicato Manila infastidita dall’atteggiamento polemico di Sorge. Si preannuncia una puntata carica di scontri…

