Grande Fratello Vip, nuovo scontro tra Luca Onestini e Nikita: "Fossi in te mi vergognerei come un cane"

Dopo la puntata del Gf Vip, Luca e Nikita tornano a discutere e davanti agli altri affermano le proprie ragioni.

Nel corso della 29esima puntata del Gf Vip, andata in onda ieri, lunedì 23 gennaio 2023, è avvenuto un nuovo confronto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon.

Gf Vip, Luca Onestini a Nikita Pelizon: "Fossi in te mi vergognerei come un cane"

Qualche giorno fa, la modella triestina ha cercato riavvicinarsi all'ex tronista che si è mostrato tuttavia abbastanza irremovibile tornando a parlare del loro trascorso, ovvero la loro amicizia a quanto pare fraintesa da Nikita. Durante la puntata, Signorini ha mostrato una clip in cui la Pelizon, chiacchierando in sauna con Antonella, ha svelato, per la prima volta, alcuni gesti e alcune parole di Onestini avvenute durante le feste natalizie. Secondo quanto ha riferito Nikita, in quel momento Luca le avrebbe fatto delle avances molto esplicite, toccandole anche parti intime. Onestini è rimasto incredulo nel sentire il racconto della modella, ha negato fermamente di aver avuto quegli atteggiamenti anche perché non esistono video o testimonianze di quello che ha confessato la gieffina.

Dopo la puntata, Luca e Nikita si sono nuovamente confrontati davanti agli altri compagni d'avventura. Tra i due c'è stata ancora molta tensione e Onestini è tornato ad accusare la Pelizon

"Ti è cascata la maschera in pieno amore della mia vita, ti è cascato tutto anche io fossi in te mi vergognerei come un cane, si la mano te l'ho toccata, sì come ad altre persone ma tutte le altre schifezze che ti sei inventata mi fanno vomitare, c'erano 25 persone e nessuno ha visto nulla, hai chiesto il testimone e Charlie ha negato, non c'è stato nulla, risvegliati, scappa nasconditi"

"Si tratta di consapevolezze" ha replicato Nikita che poi ha deciso di lasciare la stanza e la discussione con Luca, al quale ha detto: "Continua le tue riunioni di condominio, mi raccomando”

