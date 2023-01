Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon racconta ad Antonella cosa è realmente successo con Onestini

Gossip TV

La modella triestina ha svelato cosa è successo con Luca lontano dalle telecamere del Gf Vip.

Nikita Pelizon e Luca Onestini si sono confrontati più volte negli ultimi giorni dopo la rottura avvenuta qualche settimana fa che aveva totalmente congelato il loro rapporto. Nonostante però si siano ritrovati nuovamente faccia a faccia con toni abbastanza tranquilli, non sono riusciti a riappacificarsi, mantenendo il punto entrambi sulle questioni che li hanno allontanati. Luca ha ribadito di non averla mai illusa e di essere sempre stato chiaro mentre Nikita, dal canto suo, è convinta di ricevuto messaggi contrastanti dal parte dell'ex tronista bolognese.

Gf Vip: Nikita: "Luca mi ha toccato il seno e il sedere"

Nikita, parlando con Antonella Fiordelisi, ha rivelato, per la prima volta, cosa sarebbe realmente accaduto con Luca in un punto della Casa in cui le telecamere non li hanno ripresi. Gli avvenimenti raccontati dalla modella risalirebbero al periodo natalizio quando tutti i vipponi hanno realizzato il servizio fotografico per il settimanale Chi.

“Eravamo fra le due porte rosse, quella che ti porta dalla casa a fuori, stavamo aspettando per le foto di Chi - ha raccontato Nikita Là mi aveva detto che mi vedeva solo come un’amica”. […] “Io durante le foto stavo guardando fuori e ballavo muovendo un po’ i fianchi, avevo un vestito molto aderente”.

Nikita ha inoltre rivelato che Luca le avrebbe messo le mani sul sedere e sul seno.

“Io lo sfioro per sbaglio - ha proseguito la Pelizon - e gli dico ‘scusa non volevo'”, lui con tono molto hard mi dice “Non devi mica scusarti, è tutto qua quello che sai fare? Dai, dimmi delle porcate“. “Io come posso vedere questa scena come amicizia? Io non posso vederla come amicizia! Quando lui mi urla in piscina ‘hai sempre frainteso tutto io ti ho sempre vista come un’amica’, è chiaro che mi ferisci“.

