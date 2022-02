Grande Fratello Vip, nuovo scivolone della Ricciarelli, interviene il compagno di Manila: "E' una donna arida e vergognosa"

Gossip TV

La fura di Lorenzo Amoruso per le parole della soprano riferite alla moglie.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, a un mese e mezzo dalla fine del reality, uno degli argomenti principali riguarda la finale e chi sarà tra i concorrenti nella rosa dei finalisti. Nel prossimo appuntamento con il Gf Vip, sarà decretato il primo dei Vipponi che potrà contendersi lo scettro della vittoria.

Gf Vip, nuovo scivolone maschilista della Ricciarelli, interviene il compagno di Manila: "E' una donna arida e vergognosa"

Al televoto si sfidano, Manila Nazzaro, Davide Silvestri, Delia Duran e Katia Ricciarelli. La rosa dei nomi è stata scelta durante l'ultima puntata quando ogni concorrente è stato chiamato a votare il primo finalista.

La Ricciarelli, nonostante la grande amicizia che la lega a Manila, ha scelto di votare Davide e ieri a quest'ultimo, ha spiegato il perché.

"Ho fatto una scelta per te che hai la possibilità di andare avanti, ma lei che possibilità ha di andare avanti a 44 anni… c'ha famiglia, ha figli..." ha affermato Katia. Un'esternazione, quella della soprano, giudicata per molti infelice e incomprensibile.

Tra questi, il compagno della Nazzaro, Lorenzo Amoruso che sui social ha tuonato:

"Complimenti Katia Ricciarelli sarai una signora solo come status per il resto sei una vergogna". E ancora: "Cara Katiuscia Ricciarelli ho voluto credere ad un vecchio retaggio che ti ha reso una donna forte e ti ho scusato per tutti gli aggettivi che hai utilizzato verso persone nella Csa ma purtroppo mi deve ricredere e dare ragione a colore che ti hanno definito una donna arida e di sentimento verso gli altri, soprattutto verso le donne ma soprattutto verso che ti ha trattato come tu fossi una madre.. signori si nasce"

Non è la prima volta che la Ricciarelli viene accusata di schierarsi sempre apertamente verso gli uomini e ostacolare le donne. Qualche settimane fa, Selvaggia Lucarelli l'ha definita una donna"prepotentee misogina". In effetti, resta da capire perché una donna a 44 anni con due figli non può più realizzarsi e un uomo coetaneo si? Prababile che le parole di Katia, come accaduto in altre occasione, non saranno oggetto di argomento.