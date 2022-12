Grande Fratello Vip, nuovo palo di Luca Onestini questa volta a Oriana: "Non mi è scattato qualcosa in più"

Gossip TV

Al Gf Vip, Luca Onestini si tira indietro anche con la Marzoli.

Dopo essersi avvicinato a Nilkita Pelizon ma aver capito che non ci può essere nulla di più tanto da aver chiuso ogni rapporto, Luca Onestini sembra sempre più in sintonia con Oriana Marzoli, la quale, a sua volta, è ormai lontana da Antonino Spinalbese e non sembra affatto indifferente al fascino dell'ex tronista bolognese.

Gf Vip, Luca Onestini rifiuta le avances di Oriana Marzoli

La situazione tra Luca e Oriana si direbbe che è minorata a distanza da Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà che danno consigli ad entrambi sul da farsi. Secondo il fidanzato della Fiordelisi, l'attrazione fisica tra i due sarebbe palese.

"Voi siete ridicoli, molto peggio di me. Almeno io e Antonella… Come è possibile che non vi siete ancora dati un bacio? Voi due vi piacete, punto. A te non va che lei abbia altre situazioni”, ha dichiarato Edoardo.

Onestini è rimasto piuttosto incerto se spingersi nei confronti della venezuelana perché a suo dire, non avrebbe molto le idee chiare. Nello specifico la Marzoli, oltre a Spinalbese infatti, non sembra disdegnare nemmeno Daniele Dal Moro con il quale si è riavvicinata dopo aver chiuso con Antonino.

Giaele, dopo aver spronato Oriana a lanciarsi su Luca ha indagato anche con lui andando in fondo alla questione. Alla De Donà, Onestini ha messo in chiaro le cose e anche in questo caso, ha rifilato "un palo":

"Non mi è scattato qualcosa in più. Non l'ho mai vista in quell'ottica"

Queste le parole del bolognese davanti alle quali, Giaele, lo ha subito spronato a farlo capire a Oriana prima che quest'ultima possa illudersi possa e fantasticare su un eventuale interesse reciproco.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.